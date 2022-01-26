農曆新年2022 | 賀年送禮Last Minute提案！紅噹噹糖果大寶盒、超豪賀年禮籃、賣萌造型、純素甜點，體面有新意

下星期就是農曆新年！雖然疫情嚴峻之下沒法子一大班人拜年和吃團年飯，但是新年送禮這個環節就不少得！在艱難的日子，我們更要為親朋好友送上祝福，選購賀年禮物正好可以「虎」中作樂！各大品牌的禮盒款式花多眼亂，還未有頭緒？一於睇睇編者的推介啦！

#1 Sugarfina ︰「紅」運當頭糖果寶箱

為了迎接虎年，Sugarfina 推出了3款糖果禮盒，用甜蜜蜜的糖果跟大家迎新年！這個「9 盒裝新年迷你糖果寶箱」就最吸睛！用上紅色配燙金的設計，寓意「紅」運當頭，而寶箱內就收藏了9款品牌最受歡迎及新年限定的糖果，好像是蓮花造型荔枝軟糖、金色牛奶朱古力等等，絕對是一份sweet到爆燈的賀年禮物！提提大家，在1月30日前入手更可以享早鳥優惠價，可以節省$100，精明的你識做啦！

9盒裝新年迷你糖果寶箱 $1088 / $988 （早鳥優惠）

每盒包括：蓮花造型荔枝軟糖、柑桔小熊軟糖 、綠茶小熊軟糖、玫瑰軟糖 、蜜桃軟糖 、金色牛奶朱古力、玫瑰紅莓小熊軟糖 、玫瑰茶小熊軟糖、小紅莓爆炸糖朱古力

另一款「Lunar New Year 8 盒裝糖果禮盒」則包含了8款糖果，設計一樣有心思，盒蓋面造成立體視窗設計，印了古色古香的圖案，有大紅燈籠、櫻花，傳統得來又不失現代感，送禮一流！同款禮盒亦設有2盒裝（$198；蓮花造型荔枝軟糖、柑桔小熊軟糖 ），大家可以按需要選購！

Lunar New Year 8 盒裝糖果禮盒 $688

每盒包括：蓮花造型荔枝軟糖、柑桔小熊軟糖 、綠茶小熊軟糖、玫瑰軟糖 、蜜桃軟糖 、金色牛奶朱古力、玫瑰紅莓小熊軟糖 、小紅莓爆炸糖朱古力

Sugarfina

網站︰https://www.sugarfina.com/tc-hk/

售賣點︰

時代廣場店

地址：時代廣場 B2 地庫 B246 號舖

電話：3564 9991

營業時間：星期一至日 11am – 9pm

海港城店

地址：海港城港威商場 3 樓 3327 號舖

電話：2116 4688

營業時間：星期一至日 11am – 9pm

又一城期間限定店

地址：又一城 LG2-Kiosk H1 舖

電話：7073 5967

營業時間：星期一至日 11am – 8pm

K11 Musea 期間限定店

地址：K11 Musea Muse Edition 地下 (023 及 025 號舖之間)

電話：9848 4693

營業時間：星期一至日 11am – 9pm

#2 Schoggi Meier︰Made in HK 元寶柑桔造型朱古力

由瑞士大師主理的Schoggi Meier，今個新年推出了一系列的賀年禮盒跟大家送牛迎虎！有留意這個品牌的你定必知道他們的朱古力用料優質之餘，更是每天在香港新鮮製造！編者極力推介送「喜迎新春賀年禮盒」給親朋好友，全盒寓意團團圓圓，內含4款朱古力和焦糖腰果，其中兩款更是有柑桔及元寶造型，超精緻！若然朱古力不是你的首選，品牌一樣有主打曲奇的「福虎迎春新年禮盒」，禮盒用上閃爍紅色包裝，送禮夠體面！

喜迎新春賀年禮盒 $307

禮盒內有︰52% 黑朱古力片 (4 片) 、 柑桔造型朱古力 (4 粒) 、 金元寶造型朱古力 (3 粒) 、 64% 夏威夷果仁黑朱古力 (7 粒) 、 焦糖腰果 (38 克)

福虎迎春新年禮盒 $468

禮盒內有︰招財貓糖霜曲奇 (3 塊) 、 揮春糖霜曲奇 (6 塊) 、 老虎頭糖霜曲奇 (3 塊) 、 虎紋杏仁朱古力 (4 粒) 、 蝴蝶酥 (10 塊)

如果想送賀年禮物給同事的話，必選「繽紛賀年朱古力小球 」和 「醒獅賀歲曲奇小禮盒」！小球內藏4粒外表精緻的朱古力；後者就有6塊印上醒獅及傳統燈籠圖案的小曲奇，好有心思呀！還有，虎年又怎少得老虎造型的賀禮呢？Schoggi Meier推出了重740克的「吉祥如意朱古力金虎」，以瑞士的純黑朱古力製成，更是人手一 筆一劃用心加工，誠意之作！以上的禮盒全部在Schoggi Meier的網店有售，由即日起買滿$800即可免費送貨！

「繽紛賀年朱古力小球 」（左）和 「醒獅賀歲曲奇小禮盒」（右） $55

吉祥如意朱古力金虎 $480

Schoggi Meier

售賣點︰網店

訂購 / 查詢熱線：2783 8663 / sales@schoggimeier.com.hk

註︰滿$800可享免費送貨

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