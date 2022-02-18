疫下在家網購！優惠價買Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視！過千日本生活雜貨滿額即減！（附優惠碼）

第五波疫情來勢洶洶，每日確診數字不斷上升，行街shopping風險大增，只好乖乖在家網購，這次編輯就為大家搜羅了不同網站的精選優惠，除了有適合一眾WFH打工仔的電腦設備、在家抗疫必備的空氣清新機，亦有必須囤貨的生活用品等等，即睇，即買！

1. 蘇寧：優惠價買Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視！

人人都WFH，多了時間留在家中，就是時候升級家電！最近蘇寧精選了一系列家居抗疫必備家電，有齊電腦、生活和廚房電器、遊戲設備等等，當中更有Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視等，產品低至34折發售，即睇有咩荀貨！

電腦類

LENOVO IdeaPad FLEX 5 14"手提電腦

蘇寧價$5,598；建議零售價$6,598

MICROSOFT Surface Pro 7平板電腦 (i5-1035G4 / 8GB / 256GB)

蘇寧價$6,988；建議零售價$9,988

CANON MG3670多合一打印機 (黑/白/紅)

蘇寧價$549；建議零售價$698

家電類

LIFAair LA500V空氣清新機 （門店限定）

蘇寧價$3,100；建議零售價$6,360

DYSON V12強勁輕量智能無線吸塵機

蘇寧價$4,480；建議零售價$5,580

OiSHi Air Purifier便攜式空氣淨化器(白/灰/藍)

蘇寧價 $399；建議零售價 $998

娛樂類

SONY 43" LED 液晶體電視

蘇寧價$5,990；建議零售價$6,990

SAMSUNG 50" QLED 4K 智能電視

蘇寧價$7,980；建議零售價$10,980

NINTENDO Switch 電池持續時間加長版遊戲主機（門店限定）

蘇寧價$2,180；建議零售價$2,340

NINTENDO健身環大冒險（門店限定）

蘇寧價$499；建議零售價$589

更多詳情：香港蘇寧官方網站 / 香港蘇寧門市資料

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