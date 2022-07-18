消委會｜外賣投訴實錄！首半年外賣平台投訴升逾3成！折後價比原價貴？遲送餐、送錯食物不退款？刪APP仍收取月費？5大消費提示咪蝕底

疫情下，社交距離措施和堂食限制周不時都有變動，使用外賣平台的機會大增！不過，消委會就發現，最近涉及外賣平台的投訴持續上升，就在今年首六個月，消委會共接獲522宗相關投訴，較去年同期上升3成6！送錯外賣、送餐延誤固然是老問題，而外賣平台推出的月費計劃或會籍制度都出現不少爭議！如果你都是外賣平台的忠實用家，一齊睇睇消委會的個案分享，以免被銷售手法誤導！

（圖片來源︰消委會網站）

【消委會報告】個案一︰外賣自取折後價比餐廳原價更貴？

不少外賣平台都會推出外賣優惠價來吸客，然而消委會就曾接獲投訴個案指折後價比餐廳原價更貴！投訴人透過平台於餐廳以外賣自取的方式購買雲吞麵，平台顯示售價有75折優惠，折後價為$30。但是，當投訴人到餐廳領餐時，發現堂食雲吞麵只售$30。投訴人其後透過同一平台，同樣以外賣自取的方式，向另一餐廳購買乾炒牛河，平台顯示享有折扣優惠，並減至$59.2；惟投訴人於餐廳取餐時發現原價只是$56，比平台的折後價更便宜，於是向消委會投訴。消委會致函平台表達關注，公司就回覆表示價格決定權在於餐廳，已敦促其相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價的透明度。

【消委會報告】個案二︰刪除應用程式後仍被徵收月費！

愈來愈多外賣平台都會推出月費計劃，有投訴人在外賣平台的應用程式登記帳戶享用平台的送餐服務。他在試用兩天後覺得不合用便刪除程式，他一直都沒收到平台任何電郵或短訊等通知相關會員收費，直至檢查信用卡月結單才發現平台一直向其收取會員月費，歷時8個月，合共約$800！投訴人向平台投訴，並要求退回有關費用，卻未成功安排退款，遂向消委會投訴。

外賣平台曾回覆指，應用程式有免費試用版，客戶必須經過電話短訊驗證才能啟用會籍，相關頁面已列明免費試用後，將自動按月向客戶收取月費；客戶可隨時於網站或應用程式上的帳戶頁面中取消會籍，但須在14天冷靜期內取消會籍才可獲退款。經消委會調停後，B公司最終安排退回一個月月費予投訴人。

（消委會報告截圖）

【消委會報告】個案三︰送餐延誤兼送錯食物都無得退款？

另一位投訴人在外賣平台點餐，選擇了蝦仁炒蛋飯和星洲炒米，平台顯示送餐時間為「14:10至14:20」，隨後推遲送餐時間至「14:20至14:40」。投訴人曾致電餐廳追問送餐情況，獲告知食物已備妥，但沒有外賣員到取，最後食物於14:47送達，較最初預期時間遲了超過30分鐘。而且，投訴人更發現送到的外賣並非他選購的食物，隨即拍下飯盒和收據照片，並發送予平台公司要求退款。不過，平台認為照片中的飯盒沒有打開，難以證明是否送錯食物，故不能安排退款。事後經過消委會職員調停後，C公司最終同意安排退款。

下頁睇使用外賣平台服務注意事項