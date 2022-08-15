消委會報告｜12款烹調攪拌機大評測！Bruno攪拌測試只得1分？Bosch、德國寶最慳電？邊5款有漏電風險？（附詳細評分名單）

香港人生活繁忙，不少人都會在家添置一些方便又快捷的煮食工具，當中攪拌機便是不少人的入廚好幫手！消委會最近就測試了市面上12款烹調攪拌機樣本的效能及安全程度，發現樣本的攪拌能力及烹調效果表現參差，當中更有樣本存在安全隱患！即睇消委會報告！

是次消委會一共測試了12款烹調攪拌機，品牌包括：飛利浦、威馬牌、法國特福、Bosch、德國寶、伊瑪牌、金樂、寶康達、Bruno、普樂氏、Cuisintec以及Turbo Italy。12款烹調攪拌機售價由$529元至$4,670元不等，當中4款為小型攪拌機。測試項目包括：攪拌測試、烹調表現、省電程度以及寧靜程度等。

攪拌測試：Bruno僅獲1分！

測試結果發現，樣本間的攪拌能力表現參差，當中「飛利浦 HR2088」、「德國寶PRO-16」、「伊瑪牌IBN-725S」及「寶康達PS810」都能把食材攪拌得非常幼細及均勻，獲5點評分；而「Bruno BAK802」以及「普樂氏PSM002035」則未能把食材完全攪碎，只得1分。

飛利浦 HR2088

$2,198

Bruno BAK802

$698

烹調表現：德國寶雜菜湯濃度不足！伊瑪牌芝麻糊粗糙？

消委會以5款湯糊食譜（西式濃湯、雜菜湯、蔬果沙冰、豆漿和芝麻糊）測試攪拌機的烹調表現，並比較食物的濃度均勻度、幼滑度和口感等。

西式濃湯：除「寶康達PS810」的忌廉薯仔蘑菇湯不夠幼滑、濃度不足之外，其餘11款樣本烹調的湯品口感非常濃厚和幼滑，同獲5點的最高評分。

寶康達PS810

$1,988

雜菜湯：「Bosch VitaBoost MMBH6P6BGB」以及「德國寶 PRO-16」烹調的雜菜湯濃度不足；而「BRUNO BAK802」和「Turbo Italy TSM-392」則未能把蔬菜攪得均勻細緻，以上4款樣本均獲較低分。

德國寶PRO-16

$1,668

蔬果沙冰：一般攪拌機樣本的表現較出色，其中「飛利浦 HR2088」、「威馬牌 GJ-50181」、「法國特福 BL967」、「Bosch VitaBoost MMBH6P6BGB」、「德國寶 PRO-16」以及「寶康達 PS810」都把蔬果的纖維攪拌得非常幼細，獲得5分！

威馬牌 GJ-50181

$1,668

豆漿：「飛利浦 HR2088」及「威馬牌 GJ-50181」製成的豆漿非常幼滑及均勻，獲5分好評！「普樂氏PSM002035」製作的豆漿口感則較粗糙；而「Bosch VitaBoost MMBH6P6BGB」及「德國寶 PRO-16」由於預設烹調時間較短，未能完全去除黃豆的草青味，故以上3款樣本均只獲3分。

Bosch VitaBoost MMBH6P6BGB

$1,798

芝麻糊：「伊瑪牌 IBN-725S」、「普樂氏PSM002035」以及「Turbo Italy TSM-392」煮出的芝麻糊非常粗糙，口感較差，只獲2.5點分。而「法國特福 BL967」、「德國寶 PRO-16」及「寶康達 PS810」則表現出色，獲得5分！

法國特福 BL967

$2,198

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