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08/09/2022

Apple秋季發布會懶人包｜「暗紫色」iPhone 14 Pro勁型！換走「M字額」變「動態島」！4,800萬像素鏡頭！同場加映：AirPods Pro 2、Apple Watch S8更驚喜！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　果粉注意！Apple秋季發布會《Far Out》終於在香港時間今日凌晨1時舉行！除事前備受矚目的iPhone 14系列，相信大家都會關注Apple Watch Ultra、AirPods Pro 2等新產品！想在最短時間了解Apple秋季發布會的最新產品特色、規格、售價、預訂／發售日期？即刻為大家送上Apple秋季發布會懶人包！

 

Read More：Apple Watch Ultra｜Apple秋季發布會最大焦點！60小時電量＋49mm歷來最大錶面＋多用途按鈕！露營、極限活動愛好者必買！

 

【Apple秋季發布會懶人包】iPhone 14系列：「動態島」、4,800 萬像素主鏡頭勁吸引！

 

　　首先當然要介紹大家最期待的iPhone 14系列！與iPhone 13系列比較，iPhone 14系列取消了小尺寸的mini機型，而加入6.7吋大螢幕的Plus版本，即今次推出的4款機型為iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max！

 

iPhone 14 Pro系列推全新「暗紫色」！

　　顏色方面，iPhone 14和iPhone 14 Plus有紫色、綠色、藍色、午夜色、星光色、（Product）Red 紅色可供選擇；至於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，則有暗紫色、松嶺綠色、石墨色、銀色和白色5種顏色選擇！

 

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max推出「暗紫色」。

（圖源：Apple官網）

 

全新「動態島」通知欄

 

　　早前有傳iPhone 14兩款高階機（iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max）將會一改以往「M字額」瀏海設計，果然屬實！全新的「動態島」設計，將通知、提示及動態資訊集中一處，自然融入介面，當你接到電話、播放音樂時，「動態島」才會自動變大以顯示內容，並於稍後時間恢復原狀，一點都不礙眼！

 

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max換走一直以來的「M字額」瀏海設計，改用模糊了軟硬體界線的「動態島」設計。

（圖源：Apple官網）

 

搭載A16晶片！主鏡頭變4,800 萬像素！

 

　　處理器方面，iPhone 14和iPhone 14 Plus沿用A15仿生晶片，仍比上代GPU有所提升。至於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max則搭載最新的A16仿生晶片，兩部手機的相機系統亦有很大進步，主鏡頭由過去的1,200萬畫素提升4,800萬畫素，加上四合一像素感應器，大大提升拍攝效率及相片質素！另設全新「動作模式」，可以更穩定及流暢地拍攝明顯搖動的動態影像，非常適合拍vlog！

 

　　iPhone14系列更加入全新的「車禍偵測」及衛星「SOS緊急服務」。當偵測到嚴重車禍時，裝置會率先詢問用户的情況，如倒數10秒後沒有回應，裝置就會自動致電緊急服務，並通知你的緊急聯絡人！

 

iPhone 14系列

售價︰（iPhone 14）$6,899起；（iPhone 14 Plus）$7,699起；（iPhone 14 Pro）$8,599起；（iPhone 14 Pro Max）$9,399起

預售日期：9月9日晚上 8 時起

發售日期︰（iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max）9月16日；（iPhone 14 Plus）10月7日

 

下頁睇：AirPods Pro 2、Apple Watch Series 8

 

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