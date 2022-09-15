  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/09/2022

消委會報告｜檢閱55款包裝食品標籤！近9成字體小於指引！最離譜只得咁多毫米？印刷質素、對比度都有問題？

#預先包裝食品 #食物標籤 #字體 #消委會 #消委會報告 #印刷質素 #對比度
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　都市人愈來愈健康，大家在選購預先包裝食品之前都習慣會看看包裝上的標籤資料，但是偏偏標籤上的字體都難以閱讀！消委會就檢視了市面55款預先包裝食品樣本的食物標籤，有字體高度只有0.3毫米，即使視力正常，相信都要用放大鏡先看得清楚！

 

　　消委會在今年 5 月至 6 月派員以消費者身份，隨機抽選了 55 款預先包裝食品樣本進行檢視，包括 5 款麵包／蛋糕／穀類早餐、4 款牛油／芝士、3 款豆品、4 款冷藏／急凍食品、3 款牛奶／植物奶、8 款飲品／即沖飲品、5 款餅乾、7 款小食、5 款即食麵、4 款罐頭食品及 7 款食油／醬料，並根據《業界指引》和消費者角度，評估 3 項標籤資料，包括：營養標籤、配料表，以及致敏物資料的清晰度和可閱程度。

 

（圖片由消委會提供）

 

食物標籤字體高度得0.3毫米？

 

　　食物標籤的清晰度最關鍵就是字體的大小！消委會是次測試的55款樣本之中，只有 7 款樣本的最小字體高度符合《業界指引》的建議高度。在54款有英文標示的樣本中，最小的英文字母高度標籤是「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」，只有0.3mm；而在34款有中文字標示的樣本中，高度最小的標籤同樣是「壽桃雲南米線鮑魚雞湯味」，只得0.5mm。

 

（圖片由消委會提供）

 

5大食物標籤問題︰字體最需要改善！

 

　　是次消委會的研究，除量度樣本的食物標籤的字體大小外，亦邀請了15 位年齡介乎 20 歲至 61 歲或以上，視力正常的男女，按年齡分為 5 個消費者小組，以用家的角度，根據《業界指引》中的 5 項主要元素，包括字體大小、背景顏色與字體的對比度、印刷質素、字體間距，和表面是否反光，以評估 55 款樣本的標籤資料是否清楚易讀。其中，有9成樣本被小組成員認為標籤字體太小。

 

問題二︰印刷質素欠佳！

 

　　有20款樣本的印刷質素欠佳，包括字體模糊、化開或褪色，54款樣本中，有7款樣本（#12、#15、#16、#19、#20、#38及#54）被超過半數成員評為不滿意，大部分為外加標籤的樣本。當中，評為不滿意比例較高的3款樣本依次為「EPSA Blood Orange Carbonated」（#16）（93.3%）、「Pauls Natural Burger Cheddar Cheese Slices（10片）」（#19）（86.7%）及「長崎蛋糕」（#38）（86.7%）。

 

問題三︰對比度不足！

 

　　有19款樣本被小組評為對比度不足！雖然其中3款字體大小符合建議，但有過半數成員不滿意其標籤上的字體與背景顏色對比不夠鮮明，以至難以閱讀，包括「大地の作玫瑰豆卷」（#25）（73.3%）、「嘉頓菠蘿味椰絲忌廉檳」（#24）（66.7%）及「可口可樂汽水檸檬味」（#40）（60%）。

 

問題四︰字體間距不足

 

　　有16款樣本被小組認為其標籤字體間距不足，而較多成員不滿意的樣本為「Ritz Sandwich Cracker Cheese」（#21），有5名（33.3%）成員表示其營養標籤的字體過於緊貼，較難閱讀。

 

問題五︰表面反光

 

　　有4款樣本被小組認為其標籤表面反光，當中較多成員不滿意的樣本有2款，包括「可口可樂汽水檸檬味」（#40）及「蘭絲槐花蜜」（#52），分別有7名（46.7%）及4名（26.7%）成員認為樣本的包裝表面或字體反光，在不同燈光下，影響閱讀標籤上的資料。

 

（圖片由消委會提供）

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#預先包裝食品 #食物標籤 #字體 #消委會 #消委會報告 #印刷質素 #對比度

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk