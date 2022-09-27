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27/09/2022

英鎊匯率大跌 | 不趁「0+3」飛英國，都要上網掃平貨！5個英國網購平台推介：世界最佳/皇室御用百貨、有型古著、設計師潮服

#英鎊匯率 #英鎊 #英國網購平台 #網購平台 #網購 #Amazon UK #Selfridges & Co #Harrods #Young British Designers #Beyond Retro #網上商店 #外幣 #0+3
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　英鎊匯率大跌！受惠於美元匯價走強，與美元掛勾的港元同樣強勢，變相兌英鎊、日圓、韓圜等外幣愈來愈划算！尤其英國受脫歐風波及疫情影響，英國經濟前景疲軟，英鎊匯率自8月中旬起更大幅下跌，至9月5日跌穿9算，周一（26日）更一度跌至低位見8.15！絕對是入手英鎊的好時機！就算不趁著政府落實「0+3」措施後馬上飛一轉英國，都要把握機會上網掃英國貨，分分鐘比在香港買平一大截！即睇5個英國網購平台推介！


【英國網購平台推介】1. Amazon UK（按此


　　作為最知名的國際網購網站，「Amazon亞馬遜」設有全球多個國家專屬Amazon亞馬遜網站，包括「英國亞馬遜」（Amazon.co.uk）！Amazon出名商品種類包羅萬有，有齊時裝、鞋履、腕錶、家品、電子產品等！提提大家，Amazon站內內建的顯示語言有支援繁體中文及港幣顯示，大家不妨用港幣睇售價，然後結帳時用返英鎊就最平！

 


 （截圖自英國亞馬遜網頁）


（截圖自英國亞馬遜網頁）


【英國網購平台推介】2. Selfridges & Co.（按此


　　Selfridges & Co.百貨公司在英國已有過百年歷史，更連續四年被評選為「世界最佳百貨公司」，贏在能買到的商品種類非常多元，除了售賣流行時尚男女服飾、配飾及手袋，網購產品更包含美妝產品、食物、酒、廚具用品、床上用品等！運費方面，單次運送至香港的訂單運費為英鎊£25（約港幣$210），聽起來不平，但網站設有Selfridges＋Global服務，只要每年付約港幣$420，即可在一年內無限次使用國際貨運，免運費將商品寄送到香港！此外，輸入香港地址後，更會自動退稅20%！非常抵買！

 


（截圖自Selfridges & Co.網頁）


下頁睇：網購英國人氣茶葉、古著、潮服

 

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