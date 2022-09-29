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29/09/2022

白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）

#白髮 #LDK #L'Oréal Paris #Bigen #白髮染髮劑 #Cielo #泡泡染髮劑 #Hoyu #白頭髮 #Salon de Pro #染髮劑 #染髮 #日本評測 #Liese Blaune #Shiseido #染髮劑推介
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Text: Christy Yiu

　　隨年紀漸大，頭上那幾條鬼祟的白髮也開始漸叫人懊惱。想要維持一把亮麗秀髮，但又不想經常去髮型屋補染，不少人也會選擇用白髮染髮劑，自己在家DIY，方便又快捷。不過市面上的白髮染髮劑林林總總，有泡泡類、乳霜類；又有標榜護髮、不易脫色的，令人不知如何選擇才好！最近日本雜誌《LDK》就比較了11款白髮染髮劑，當中部分在香港都買到！

 

為測試各款白髮染髮劑的表現，《LDK》的團隊進行了以下4大比較：

 

上色度：測試人員利用混入了50%白髮的髮束測試各款染髮劑的上色度，項目包括：比較產品上標記的和實際染出來的顏色分別、染後頭髮的手感和光澤感。

持久度：把染後的髮束反覆沖洗以及吹乾，利用儀器測試髮束的顏色偏差度。

成分：檢閱染髮劑是否含護髮、養髮等的成分，如可可巴油、維他命E、透明質酸等。

用後感：比較染髮劑質感、氣味、上色時間、附屬工具等。

 

　　綜合以上4大標準，《LDK》整合出11款白髮染髮劑的先後排名，即睇詳細結果！

 

（*為品牌在香港有售）

 

1.    Bigen - Fragrant Hair Color

 

（圖片來源：《LDK》截圖）

染後頭髮示意圖

（圖片來源：《LDK》截圖）

 

測試顏色：5號

綜合評價

上色度： A

持久度：A+

成分： A+

用後感：A+

 

2.    Liese Blaune -白髮專用泡沫染髮劑*

 

同一品牌產品參考售價：$72.9 （屈臣氏

（圖片來源：《LDK》截圖）

染後頭髮示意圖

（圖片來源：《LDK》截圖

 

測試顏色：5號

綜合評價

上色度： B

持久度：A+

成分： A+

用後感：A

 

3.     Liese Blaune – Fragrance and Gloss Color Cream*

 

同一品牌產品參考售價：$72.9 （屈臣氏

（圖片來源：《LDK》截圖）

 

測試顏色：4NA

綜合評價

上色度： A

持久度：A

成分： A+

用後感：A

 

4.    Stephen Knoll - Color Couture Cream Hair Color

 

（圖片來源：《LDK》截圖）

染後頭髮順滑程度大增！

（圖片來源：《LDK》截圖）

 

測試顏色：6B

綜合評價

上色度： A+

持久度：A+

成分： A

用後感：B

 

5.    Syoss – Oleo cream

 

（圖片來源：《LDK》截圖）

 

測試顏色：4N

綜合評價

上色度： A

持久度：A

成分： A+

用後感：A

 

下頁睇第6至11位排名！

 

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