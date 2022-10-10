秋冬乾燥來襲！日本雜誌31款潤唇膏大比拼！鬥保濕度、質感、便攜度！邊兩款熟悉品牌獲A級評分？邊支CP值最高？（附詳細評分）

踏入10月，秋風起，天氣漸漸變得乾燥，除了皮膚，唇部護理也是必不可少！想保持嘴唇水潤，一支滋潤又保濕的潤唇膏必不可少。不過市面上的潤唇膏款色五花八門，既有不同成分，亦有各種味道，究竟哪支才是最好用？最近日本雜誌《LDK the Beauty》就比較了31款潤唇膏，當中部分在香港有售，即睇哪支CP值最高！

為測試各款潤唇膏的表現，《LDK the Beauty》就以下3大範圍進行比較：

保濕度：在圓型麻糬上塗上同等份量的潤唇膏，利用儀器測試1小時後的水分蒸發程度。

質感：比較各款潤唇膏的上手質感。

便攜度：利用儀器比較各款潤唇膏的便攜度，如蓋子是否需要大力打開等。

綜合以上3大標準，《LDK the Beauty》把各款潤唇膏分成3大等級，即睇Rank A、B詳細結果！

（*為品牌在香港有售）

Rank A（排名不分先後）

1. 曼秀雷敦 - Melty Cream Lip*

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$61.8（屈臣氏）

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

2. 曼秀雷敦 – Lip Baby Natural*

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（My Wonderful Life）

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

3. 近江兄弟 - Deepner Clear Lip Stick

圖片來源：LDK the Beauty

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A

4. Locobase – Repair Lip Cream

圖片來源：LDK the Beauty

保濕度：A+

質感：A+

便攜度：A

5. Nivea - deep moisture 潤唇膏*

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（Alpha Beauty）

保濕度：A

質感：A+

便攜度：B

6. 近江兄弟 – Medical Lip Stick Clear

圖片來源：LDK the Beauty

保濕度：A

質感：A

便攜度：A

7. The Public Organic – Essential Oil Lipstick*

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$38（HKTVmall）

保濕度：A+

質感：A

便攜度：B

下頁睇Rank B潤唇膏！