  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

10/10/2022

秋冬乾燥來襲！日本雜誌31款潤唇膏大比拼！鬥保濕度、質感、便攜度！邊兩款熟悉品牌獲A級評分？邊支CP值最高？（附詳細評分）

#10月 #潤唇膏 #嘴唇 #日本雜誌 #乾燥 #Nivea #保濕 #曼秀雷敦 #秋天 #日本 #The Public Organic #唇膏 #Curel #唇部護理 #近江兄弟 #LDK the Beauty #ARGEALAN #Locobase #實測
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　踏入10月，秋風起，天氣漸漸變得乾燥，除了皮膚，唇部護理也是必不可少！想保持嘴唇水潤，一支滋潤又保濕的潤唇膏必不可少。不過市面上的潤唇膏款色五花八門，既有不同成分，亦有各種味道，究竟哪支才是最好用？最近日本雜誌《LDK the Beauty》就比較了31款潤唇膏，當中部分在香港有售，即睇哪支CP值最高！

 

　　為測試各款潤唇膏的表現，《LDK the Beauty》就以下3大範圍進行比較：

 

保濕度：在圓型麻糬上塗上同等份量的潤唇膏，利用儀器測試1小時後的水分蒸發程度。

 

質感：比較各款潤唇膏的上手質感。

 

便攜度：利用儀器比較各款潤唇膏的便攜度，如蓋子是否需要大力打開等。

 

　　綜合以上3大標準，《LDK the Beauty》把各款潤唇膏分成3大等級，即睇Rank A、B詳細結果！

 

（*為品牌在香港有售）

 

Rank A（排名不分先後）

 

1.    曼秀雷敦 - Melty Cream Lip*

 

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$61.8（屈臣氏

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

 

2.    曼秀雷敦 – Lip Baby Natural*

 

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（My Wonderful Life

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

 

3.    近江兄弟 - Deepner Clear Lip Stick

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A

 

4.    Locobase – Repair Lip Cream

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A+

質感：A+

便攜度：A

 

5.    Nivea - deep moisture 潤唇膏*

 

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（Alpha Beauty

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：B

 

6.    近江兄弟 – Medical Lip Stick Clear

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A

質感：A

便攜度：A

 

7.    The Public Organic – Essential Oil Lipstick*

 

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$38（HKTVmall

 

保濕度：A+

質感：A

便攜度：B

 

下頁睇Rank B潤唇膏！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#10月 #潤唇膏 #嘴唇 #日本雜誌 #乾燥 #Nivea #保濕 #曼秀雷敦 #秋天 #日本 #The Public Organic #唇膏 #Curel #唇部護理 #近江兄弟 #LDK the Beauty #ARGEALAN #Locobase #實測

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk