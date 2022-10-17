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17/10/2022

消委會｜獸醫收費爭議不斷！寵物藥費最低消費$70？埋單收費突然貴一倍？3大獸醫服務投訴個案，毛孩主人要留神！

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Text: Christy Yiu

　　身為「貓奴」、「狗奴」，如家中毛孩出現健康問題，即使要花上巨額醫藥費都在所不惜。不過本港獸醫收費普遍昂貴，不少診所更是「海鮮價」，手術費用由數萬元至逾十萬元不等，令毛孩家長十分頭痛。消委會最近接獲投訴，指有獸醫服務收費欠透明，當中有個案的診金較報價時高近1倍！即睇消委會分享！

 

個案1：退款手續繁複！分期預繳要小心

 

　　投訴人因愛犬精神不佳而把愛犬到A動物診所求醫，並授權診所在危急情況下，可對愛犬進行搶救。A診所為犬隻照全身X光及驗血，一切指數均正常，但發現犬隻面上出現抽搐情況，因此建議進行磁力共振，費用為$30,000。投訴人同意並以12個月分期付款繳付$28,000按金，愛犬則當日留院觀察。惟翌日清晨，A診所通知投訴人，愛犬臟一度停頓，雖然搶救成功，但已不能自主呼吸，建議進行安樂死。投訴人忍痛同意後到診所辦理手續，並就未使用的服務如磁力共振等安排退款，扣除已施行之治療費用後，剩餘金額為$11,811。A診所表示投訴人是以分期付款方式繳費，因此退款需待12個月後方可安排退款。投訴人不接受安排並向消委會求助。

 

　　A診所回覆指，投訴人需要先向銀行清繳整筆款項，並向診所出示相關月結單方可安排退款，否則診所會收取6%提早還款的行政費。投訴人最後為盡快解決事件，提供了繳清整筆款項的紀錄，診所亦隨之安排全額退款，事件得以解決。

 

（圖片來源：istock）

 

個案2：埋單逾10萬！收費與報價相差1倍

 

　　投訴人攜同愛犬到B動物診所求診，醫生提議進行膽囊切除手術及相關治療。手術後，犬隻需於深切治療部留院觀察數天，報價約為$65,000。投訴人接受建議並安排愛犬入院及於同日接受手術。由於家中有接受過醫療訓練的人士可照顧愛犬，投訴人遂於5月25日向B診所申請出院，但遭拒絕；愛犬直至5月29日方能出院。投訴人為愛犬辦理出院手續時，被通知治療費用總共$126,183，高出報價近1倍，雖然收據上已列明每項治療及醫療物資的細節，但投訴人回想於愛犬接受治療期間，B診所從未就任何額外收費與其聯絡。因此不接受B診所的收費安排，並向於消委會作出投訴。

 

　　B診所回覆指，投訴人在辦理入院手續時，已簽署住院及手術同意書。同意書上列明重要事項及所有可能需要的治療及收費，因此診所於治療時不會另行徵詢寵物主人之意向，亦不會再作通知。消委會多次與診所作調停，但診所仍維持其決定不變，並無向投訴人作出退款。消委會遂建議投訴人考慮循其他途徑再作跟進，如向香港獸醫管理局投訴等。

 

個案3：5粒藥要$70？藥物設最低收費

 

　　投訴人帶愛貓到C獸醫診所求診，醫生處方4種藥物包括抗敏感藥、抗生素、抗疱疹病毒藥及杜蟲藥劑，連診金一共收費$1,251。回家後投訴人仔細核對收據，發現當中抗敏感藥每粒$2，醫生處方了5粒，但收費$70，而杜蟲藥劑每毫升$2.06，醫生處方8毫升，卻收取了$61。羅太認為收費有誤，所以向診所查詢。C診所向投訴人解釋，每項藥物均設有最低收費，而最低收費是$70。投訴人卻發現8毫升的杜蟲藥劑應收費$16.48，而診所卻收取$61，既非正確收費，亦非所述的最低收費，但診所回應指一切收費均按照診所規矩，並且不設退款。投訴人閱讀收據所有內容，沒有發現任何關於「最低收費」的條款，於是向消委會作出投訴。

 

　　C診所回覆指因需要聘請護士配藥、列印藥物標籤、向顧客解釋藥物功效等，因此設置了每項藥物$70的最低收費，亦指如顧客有需要，診所可提供達致最低收費之藥物分量。至於杜蟲藥劑收費為輸入錯誤，即診所少收投訴人$9。但診所承認其並未列出有關最低收費之安排，因此最後同意退回兩款藥物的差價$104.52。

 

下頁睇消委會貼士

 

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