消委會報告｜20款Soundbar評測！$8,990 Samsung音色媲美逾2萬元Devialet！邊款CP值最高？一文睇晒Sony／Bose／Yamaha音響規格及質素（附排名、完整評分）

近年影音串流平台興起，加上疫情關係，愈來愈多人「宅家」睇戲、煲劇！想在家都能享受影院級的音效體驗？一條靚Soundbar必不可少！消費者委員會（消委會）最近測試市面上20款型號的SoundBar，包括Devialet、Samsung、Denon、Sony、Bose、Yamaha、LG等13個品牌（售價由$1,300至$22,000不等），並就音響質素、省電及使用方便程度三方面作出評測。結果發現，Samsung Soundbar的CP值似乎不錯！其中「Samsung HW-Q930B」Soundbar（$8,990）音質竟可媲美售價逾兩萬的「Devialet Dione」，兩者更同獲評3星半！至於「Samsung HW-Q800B」（$6,490）音質亦不俗，整體表現甚至更勝一款售價近$16,500的Soundbar！即睇完整測試結果（按評分高低排名）！

【消委會20款Soundbar評測】總評分：3星半

1. Devialet Dione（$21,990）

體積（闊x高x深）：主機120.2 x 9.0 x 16.6厘米

無線連接：藍牙、Wi-Fi

HDMI輸入／輸出數目：─／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★★☆

省電程度★★☆

使用方便程度★★★

—整體音響質素極佳，不論播放音樂抑或電影時的表現都同樣出色，播出的音色細緻而精準，人聲清晰而自然，環繞聲效果亦不俗，能夠營造出由上而下的聲效。

—「頻率響應」測試表現出色，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

—不設遙控器，須透過智能手機／平板電腦及專屬app才能遙控操作。

—待機節能表現佳，一個月僅消耗約0.2度電；播放時的節能表現不理想。

（圖源：Devialet官網）

2. Samsung HW-Q800B（$6,490）

體積（闊x高x深）：主機116.6 x 6.1 x 12.0厘米／重低音揚聲器21.0 x 40.2 x 40.3厘米

無線連接：藍牙、Wi-Fi

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★★

省電程度★★☆

使用方便程度★★★★

—整體音響質素不俗，音色細緻而清晰，動態表現優秀，高中低音平衡恰當，而且環繞聲效果良好，能夠營造出由上而下的聲效。

— 「頻率響應」測試表現出色，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

—遙控器手感舒適，簡單易用。

—待機節能表現欠佳，一個月消耗約5.0度電。

（圖源：Samsung官網）

3. Samsung HW-Q930B（$8,990）

體積（闊x高x深）：主機116.6 x 6.1 x 12.0厘米／重低音揚聲器21.0 x 40.2 x 40.3厘米

無線連接：藍牙、Wi-Fi

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★★☆

省電程度★★

使用方便程度★★★★

—整體音響質素極佳，音色細緻而精準，動態表現出色，而且配備兩個無線後置揚聲器，營造出的環繞聲效果屬各樣本中最佳。

—「頻率響應」測試表現出色，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

遙控器手感舒適，簡單易用。

—待機節能表現欠佳，一個月消耗約6.8度電。

（圖源：Samsung官網）

4. Samsung HW-Q600B（$4,690）

體積（闊x高x深）：主機103.5 x 5.8 x 10.7厘米／重低音揚聲器18.5 x 34.3 x 29.5厘米

無線連接：藍牙、Wi-Fi

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★☆

省電程度★★★☆

使用方便程度★★★★

—整體音響質素平平，雖然音色細緻，而且高中低音平衡恰當，但音域略嫌不夠廣闊，環繞聲效果亦一般。

—「頻率響應」測試表現優秀，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

遙控器手感舒適，簡單易用。

（圖源：Samsung官網）

5. Denon DHT-S517（$3,780）

體積（闊x高x深）：主機105.0 x 6.4 x 9.6厘米／重低音揚聲器17.1 x 36.9 x 28.8厘米

無線連接：藍牙

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★☆

省電程度★★★★

使用方便程度★★★☆

—整體音響質素一般，雖然音色細緻，高中低音平衡恰當，而且人聲清晰而自然，但環繞聲效果略為遜色。

—「頻率響應」測試表現良好，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

播放時的節能表現佳。

（圖源：Denon官網）

6. Samsung HW-Q700B（$4,990）

體積（闊x高x深）：主機111.4 x 6.1 x 12.1厘米／重低音揚聲器20.6 x 35.4 x 30.3厘米

無線連接：藍牙、Wi-Fi

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★☆

省電程度★★☆

使用方便程度★★★★

—整體音響質素平平，雖然音色細緻，動態表現亦不俗，而且人聲清晰而自然，但環繞聲效果一般。

—「頻率響應」測試表現優秀，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

遙控器手感舒適，簡單易用。

—待機節能表現欠佳，一個月消耗約6.8度電。

（圖源：Samsung官網）

7. Samsung HW-B550（$2,390）

體積（闊x高x深）：主機86.3 x 5.9 x 7.6厘米／重低音揚聲器18.5 x 34.5 x 29.6厘米

無線連接：藍牙

HDMI輸入／輸出數目：1／1（ARC及eARC）

評分：

音樂質素（包括聆聽效果及技術表現）★★★

省電程度★★★☆

使用方便程度★★★★

—整體音響質素一般。雖然中音及高音音色細緻，但音域不夠廣闊，音色平淡並稍欠自然，而環繞聲效果亦不理想。

—「頻率響應」測試表現出色，對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致，音色準確。

—遙控器手感舒適，簡單易用。

（圖源：Samsung官網）

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