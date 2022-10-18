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18/10/2022

消委會 | 14款電動牙刷大檢閱！鬥潔齒、電池效能、寧靜度！Oral-B、Philips叮噹馬頭！哪些型號最高分？性價比最高？（附詳細評分、選購建議）

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Text: Christy Yiu

　　想保持口腔清潔，除了早晚定時刷牙，不少人也會選用電動牙刷，務求刷得更乾淨。不過市面上電動牙刷選擇眾多，各款都標榜不同功能，選購時應要留意甚麼？消委會在最新一期報告檢測了不同設計的電動牙刷，即睇報告結果！

 

　　消委會是次一共測試了14款電動牙刷，售價由$308至$2,688不等，全部款式均設有計時器，一般會每30秒提示用戶轉移刷牙位置；當中有5款Oral-B以及Philips Sonicare電動牙刷更可以藍牙連接手機，為用家記錄刷牙數據等。除了Philips Sonicare 3100 Series HX3673／14、Philips Sonicare ProtectiveClean HX6808／02以及Foreo Issa 2只有1個基本潔淨模式外，其餘樣本均另設不同的模式，例如適用於敏感牙齒、美白或深層潔淨等；部分樣本更設有可調節力度模式，讓用家揀選合適自己的力度。

 

潔齒效能：13款樣本獲4分以上

 

　　每款樣本皆由20位測試員各試刷1次。每位測試員在使用前後，由牙醫以染色劑檢視測試員的牙菌膜指數，評估潔齒效能。測試結果顯示，除了「Silk'n」（#14）表現較遜色，而僅獲2分外，其餘樣本都獲4點或以上評分，潔齒效能出色。

 

Oral-B iO-8｜4.5星評分｜$2,649

（網上截圖）

Philips Sonicare Prestige 9900 HX9996／13｜4.5星評分｜$2,688

（網上截圖）

 

電池表現：Philips充電時間最長！充夠22小時才滿電

 

　　結果顯示，各樣本於充滿電後的可使用時間由54分鐘至7小時50分鐘不等，差異頗大，當中Oral B Pro 3、Pulsonic Slim 1000和Trisa Sonic Performance的平均可使用時間皆少於75分鐘，只得3點評分。此外，各樣本充滿電需時由1小時46分鐘至接近22.5小時不等，當中Philips Sonicare 3100 Series  HX3673／14需時最長，要22小時24分鐘，僅得2.5點評分

 

Oral B Pro 3｜4星評分｜$799

（網上截圖）

Trisa Sonic Performance｜3.5星評分｜$649

（網上截圖）

Philips Sonicare 3100 Series｜4星評分｜$799

（網上截圖）

 

　　除沒有提供充電座的樣本Fairywill FW-507及Foreo Issa 2外，其餘大部分樣本充滿電只耗用不足3Wh電能，惟Philips Sonicare HX6808／02耗電14Wh，僅得1點評分。

 

下頁睇電動牙使用方便程度、邊款最寧靜？

 

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