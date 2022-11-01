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01/11/2022

秋冬護膚｜全部1,000 yen有找！18款日本潤手霜大比拼：邊個牌子獲全A評級？凡士林竟然包尾！MUJI、曼秀雷敦排第幾？ （附詳細排名）

#抵買 #CP值高 #秋冬 #LDK #凡士林 #健康 #乾燥 #德國小甘菊 #日元匯率 #皮膚 #Muji #無印良品 #保濕 #手部肌膚 #BOTANIST #萬秀雷敦 #維他命E #Neutrogena #Daiso #Kose #護手霜 #酒精搓手液 #Avène #Nivea #Herbacin #Vaseline #潤手霜 #Coen Rich #日本 #Hand Cream
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Text: Christy Yiu

　　不經不覺又到11月，天氣除了愈來愈冷，亦漸漸變得乾燥；首當其衝的，當然是我們的皮膚！加上疫下人手一支酒精搓手液，令手部肌膚愈搓愈乾，一支滋潤不黏手的潤手霜絕對是手袋的必備好物。日本生活情報雜誌《LDK》就曾比較了18款1,000 yen（~港幣$53）以下的潤手霜，全部也是CP值高之選！雖然當中部分也在香港有售， 但大家不妨先bookmark心水產品，趁日元匯率低，到日本大手掃貨！

 

　　為測試各款潤手霜的表現，《LDK》的測試人員進行了以下4大測試：

 

保濕程度：在圓型麻糬上塗上同等份量的潤手霜，利用儀器測試3小時後的水分蒸發程度。

 

質感：比較各款潤手霜的上手質感，如會否黏手、是否容易推開等。

 

成分：邀請皮膚科醫生分析潤手霜所含的成分，加分項目為生育酚（維他命E內的一種成分）、甘草酸二鉀等有效抗炎成分，而扣分項目則為乙醇、羊毛脂醇、香料等。

 

防水程度：在潤手霜中混合色素，塗上合成皮革，檢視其在熱水中的溶解狀況。

 

　　綜合以上4大標準，即睇18款潤手霜的詳細排名！

 

（*為品牌在香港有售）

 

1.    Avène – Cold Cream Hand Cream*

 

售價：990 yen（~港幣$52.4）

同一品牌潤手霜在港參考售價：$108（屈臣氏

圖片來源：樂天市場

 

保濕程度：A+ （68%）

質感：A

成分：A

防水程度：A+

 

2.    Coen Rich –高保濕調色護手霜*

 

售價：415 yen（~港幣$22）

在港參考售價：$55（屈臣氏

圖片來源：樂天市場

 

保濕程度：A+ （54%）

質感：A+

成分：A

防水程度：D

 

3.    Coen Rich –藥用美白特潤護手霜*

 

售價：415 yen（~港幣$22）

在港參考售價：$44（萬寧

圖片來源：樂天市場

 

保濕程度：A+ （72%）

質感：C

成分：A

防水程度：A+

 

4.    無印良品 – 3種植物油潤手霜*

 

售價：750 yen（~港幣$39.7）

同一品牌潤手霜在港參考售價：$35（無印良品

圖片來源：Amazon

 

保濕程度：A+ （53%）

質感：B

成分：B

防水程度：A

 

5.    BOTANIST – Botanical Hand Cream

 

售價：880 yen（~港幣$46.6）

圖片來源：Amazon

 

保濕程度：A+ （66%）

質感：C

成分：A

防水程度：A

 

6.    曼秀雷敦 -護甲潤手霜*

 

售價：382 yen（~港幣$20.2）

在港參考售價：$89（MyDress

圖片來源：LDK

 

保濕程度：A+ （50%）

質感：C

成分：A

防水程度：A+

 

7.    NITORI – GUARDIO Hand Cream

 

售價：382 yen（~港幣$42.3）

圖片來源：LDK

 

保濕程度：B（42%）

質感：A

成分：B

防水程度：A+

 

8.    Yuskin – hana hand cream*

 

售價：712 yen（~港幣$37.7）

在港參考售價：$55（AlphaBeauty

圖片來源：LDK

 

保濕程度：A+ （74%）

質感：D

成分：A

防水程度：A

 

9.    Neutrogena – Deep Moisture Hand Cream*

 

售價：657 yen（~港幣$34.8）

同一品牌潤手霜在港參考售價：$52.9（屈臣氏）

圖片來源：LDK

 

保濕程度：A （54%）

質感：C

成分：A

防水程度：D

 

10.    Daiso – Miia Hand Cream*

 

售價：110 yen（~港幣$5.9）

同一品牌潤手霜在港參考售價：$12

圖片來源：LDK

 

保濕程度：B （47%）

質感：A

成分：C

防水程度：B

 

下頁睇第11至18位

 

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