消委會測試｜7款浴室暖風機獲評4星！最平$799有交易！窗口式、天花式、移動式點揀？邊個類型耗電量最低？乾衣最快？（附詳細評分名單）

天氣開始轉涼，沐浴時不想著涼，不少人都會考慮安裝浴室暖風機（浴室寶）！消費者委員會（消委會）早前測試了市面上13款浴室暖風機，結果發現，13款浴室暖風機樣本的安全和性能表現普遍令人滿意，除1款「金瑞典」窗口式浴室暖風機外，其他浴室暖風機樣本的整體評分均獲得3.5分或以上！要注意的是，13款浴室暖風機樣本的加熱速度差異大，暖風溫度相差可逾16°C，而乾衣時間亦相差多逾1倍！

是次消委會測試的13款浴室暖風機樣本，涵蓋3大類別，包括6款窗口式、3款天花式，以及4款移動式浴室暖風機；價錢介乎$699至$4,350，相差逾5倍。其中1款價格較低的浴室暖風機型號（$799），與價格最高的浴室暖風機型號（$4,350），總評分同樣獲評為4分，再次反映市場上有不少價廉物美的產品！

［窗口式浴室暖風機］

#1 樂聲Panasonic FV-23BWN2H（$3,580；安裝費$500）

#2 新朗 Cinetron CV-88W（$2,090；安裝費$500）

#3 草津 Kusatsu KBF（$3,680；安裝費$500）

#4 金章 Zanussi ZBH1015（$2,580；安裝費$380）

#5卓爾 Summe SBH-103（$1,180）

#6 金瑞典 JEE JBH20（$798）

［天花式浴室暖風機］

#7 三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK（$3,980）

#8 KDK 30BGCH（$2,980）

#9 Kohler K-77316H-MZ（$4,350）

［移動式浴室暖風機］

#10 德國寶 German Pool HTW-330（$1,420）

#11 樂信 Rasonic RA-BH205FY（$980）

#12 伊瑪 Imarflex INB-2023R（$799）

#13 Thomson TM-SHT-BH10（$699）

（圖源：消委會）

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