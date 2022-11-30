天氣轉涼 | 冷衫出動！MUJI無印良品教洗毛衣唔縮水大法！邊個洗法會令冷衫變形？手洗冷衫必學4個貼士

近日冷鋒襲港，天文台預測星期五市區氣溫將急降至10度，大家終於有機會穿上毛衣大褸，感受久違的冬天氣息。無印良品（MUJI）的台灣服飾造型顧問早前就在官方 YouTube 分享多個手洗、機洗毛衣的小技巧，讓大家在家也能輕鬆清洗毛衣，不怕縮水！

MUJI 造型顧問教路，清洗毛衣第一件事是確認洗滌標示，若能機洗，只要將毛衣放入合適尺寸的細網洗衣袋，再放進洗衣機並選用羊毛或手洗模式即可。至於手洗手衣，洗滌步驟則相對繁複，需要先以人手清洗，再放入洗衣機中脫水。他亦建議大家在毛衣下水前，可以先以修毛刀去除毛球，最好把毛衣鋪平並以平行方式於表面輕輕刮除，避免破壞衣服的纖維；這個時候亦可沾上少許中性洗衣液，以手指打圈的方法清潔毛衣上的局部污漬。

洗毛衣時要按照洗滌標示，決定手洗或者機洗毛衣。

接下來準備約 5 升的 40 °C 以下溫水，加入 5 毫升中性洗衣液後，將毛衣翻面放入水桶中，按壓清洗約 2 至 3 分鐘。以清水沖洗毛衣時，不妨把它握成球壓洗，迫出多餘泡沫再洗乾淨約 2 至 3 分鐘，把毛衣稍微壓乾便能放入洗衣袋中。記得將洗衣袋的多餘部分打結，可以減少毛衣在洗衣機內滾動拉扯的機會！

MUJI 造型顧問提醒，手洗清潔時只需輕輕壓洗，搓揉的話破壞羊毛鱗片，造成縮水變形。

放入洗衣機前，記得將洗衣袋的多餘部分打結。

MUJI 造型顧問提醒，手洗清潔後要立刻用洗衣機脫水，放入洗衣機中以弱洗功能脫水約 15 至 30 秒即可。之後只需把毛衣鋪平晾乾，再用蒸汽熨斗整燙一下、撫平皺褶，便大功告成。

為了避免留下曬衣痕跡，建議可以使用鋪平晾曬的衣架。

手洗毛衣的 4 個小貼士：

1.洗滌時請使用中性洗衣液，以 40 °C 以下的溫水洗滌

2.不要搓揉，輕輕壓洗清洗約 2 分鐘。

3.請勿長時間浸泡水中，立刻用洗衣機脫水約 15 秒 至 30 秒左右。

4.請整形攤開晾乾。