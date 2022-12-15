消委會｜信用卡現金回贈相差逾26倍！邊張卡回贈比率得0.22%排包尾？網購簽卡最低$8賺$1回贈！

臨迎聖誕新年，大家在選購禮物、與朋友家人大擦酒店自助餐時不免會用到信用卡，消委會近日針對各發卡機構的簽帳獎賞現金回贈計劃進行市場調查，發現不同簽帳獎賞現金回贈計劃的「合資格簽帳」、兌換率、最低簽帳要求、最高兌換上限等細節均有不同。單計恆常計劃，「富邦銀行」白金卡及Titanium卡的回贈比率最高，有成 6%；對比最低的「中國建設銀行」eye 信用卡及 tiramisu 信用卡相差逾26倍！就算同於餐廳簽卡，不同信用卡的現金回贈兌換率亦可差逾11倍。

消委會於今年 10 月至 11 月期間，向 20 間發卡機構查詢有關信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，以及檢視截稿前未有回覆的交通銀行（香港）有限公司相關網頁，調查發卡機構自營的個人信用卡的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，以及於8月至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，以瞭解其計算方法和相關條款及限制。

現金回贈比率 中國建設銀行得0.22%排包尾

不同的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃主要分為自動回贈、兌換回贈和扣減交易金額 3 種回贈方式。以恆常計劃為例，調查發現在 21 間發卡機構當中，回贈比率最高的是「富邦銀行」白金卡及Titanium卡，可達 6%，對比起最低 0.22% 的「中國建設銀行」eye 信用卡及 tiramisu 信用卡相差逾 26 倍。而大部分發卡機構的恆常計劃提供的最低現金回贈比率介乎 0.4% 至 0.5%，相等於 $200 至 $250 簽帳可兌換 $1 現金回贈。回贈方式包括︰將現金回贈直接存入持卡人的信用卡帳戶、自動扣減當月或下期月結單結欠，或把現金回贈直接存入持卡人於同一機構的存款戶口內滾存，可省卻兌換申請，亦毋須擔心獎賞會逾期無效。

不過消委會亦提到，就算是同一發卡機構、年費及賺取現金回贈的合資格簽帳均相同的情況下，不同信用卡在恆常計劃中的現金回贈比率亦見差異。以「安信信貸」（WeWa Visa 白金卡及 EarnMORE Visa 白金卡為例，該 2 張信用卡的主卡年費均為 $800，若同樣以零售購物簽帳計算，每 $1 現金回贈，WeWa Visa 白金卡所需的簽帳金額較 EarnMORE Visa 白金卡多$150，相差 1.5 倍。換言之，每 $5,000 零售購物簽帳，WeWa Visa 白金卡可賺取的現金回贈較 EarnMORE Visa 白金卡少 $30。雖然實際回贈的差額未必太大，但「小數怕長計」，長遠累積下來，所得的現金回贈仍會有一定分別。

同於餐廳簽卡 現金回贈兌換率可差逾11倍

信用卡獎賞的玩法多，特定類別簽帳又有不同的獎賞比例和回贈比率，於是消委會今次把各發卡機構的指定簽帳類別歸納為以下 8 類：

（1）餐飲／食肆；

（2）網上簽帳；

（3）零售簽帳；

（4）海外簽帳；

（5）旅遊／航空／酒店簽帳；

（6）悠閒娛樂；

（7）生活日常／交通；

（8）其他。

以餐飲／食肆類簽帳為例，兌換 $1 現金回贈平均需要簽帳的金額由最低 $33.33〔「東亞銀行」i-Titanium卡〕至最高＄225〔「中國建設銀行」tiramisu信用卡〕，相差接近 6 倍！而限時計劃中，如於非指定食肆簽帳，兌換 $1 現金回贈平均所需簽帳金額由最低

$8.33〔「東亞銀行」World Mastercard、Visa Signature及銀聯雙幣鑽石卡〕至最高$100〔「AEON信貸財務（亞洲）」AEON CARD WAKUWAKU〕兌換率可差逾 11 倍。

Online shopping 是大趨勢，若比較網上簽帳的恆常計劃，兌換$1現金回贈平均所需簽帳金額由最低$31.25〔「富邦銀行」白金卡及Titanium卡〕至最高$250〔「香港上海滙豐銀行」卓越理財、EveryMile、Visa Signature、白金 Visa及Red等信用卡〕。限時計劃而言，以網上簽帳兌換 $1 現金回贈，最低平均簽帳只需 $8.33〔「東亞銀行」BEA GOAL信用卡〕，其次是「安信信貸」EarnMORE Visa普通及白金卡、WeWa Visa普通及白金卡，平均網上簽帳 $10 便可兌換 $1 現金回贈。

值得留意，愈來愈多人飛往外地旅行，而信用卡的海外簽帳往往可能獲得較多獎賞，較一般本地簽帳多 1 至 2 倍，甚至更多，以「星展銀行」Black World Mastercard®為例，

如以任何合資格港幣簽帳兌換 $1 現金回贈，平均簽帳需要 $250，海外簽帳則平均只需 $83.33。消委會提醒，雖然海外簽帳的現金回贈比率看似優惠，但外幣簽帳大多需要額外手續費，而且匯率可能較高。

限時計劃較著數但限制多

雖然限時計劃的獎賞看似較優惠，但當中附帶的條件一般較恆常計劃更多。例如設最低簽帳要求、名額及獎賞發放的上限等，最令人無奈是大部分恆常計劃只需數天至1個月內便將獎賞／現金回贈存入持卡人的帳戶內，但限時計劃卻需要於完成簽帳後較長時間才存入，其中有計劃要3至5個月才會將回贈存入持卡人的帳戶。