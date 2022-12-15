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15/12/2022

消委會 | 測試4G、5G智能手機！邊部影相拍片最好？電量最持久？iPhone 14 Pro跌100次都無事！$1,499小米同過萬Huawei P50 Pocket同分？（附高評分推介、價錢）

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Text: Edith

　　近年智能電話推陳出新，再加上近期流動電話服務計劃的推廣愈來愈吸引，提供多種數據用量的選擇，令大家都想入手一部新的智能手機，享受更順暢更快的網速。然而，市面上的智能手機款式眾多，有的更動輒過萬元一部，究竟其質素如何？今次消委會就測試了60款本地有售的4G及5G智能手機，發現個別樣本所拍攝的照片及影片質素稍為遜色，而電池表現差異亦頗大。如果你都正考慮買一部新智能電話給自己或家人做聖誕禮物，就要睇落去啦！

 

圖片來源：消委會截圖

 

影相拍片質素參差

 

　　今時今日，大家都習慣到處影相打卡、相機食先，因此在選購智能電話時都會特別留意其相機質素。奈何，在是次測試中，發現各智能手機的影相拍片質素參差；整體而言，以5G型號的表現普遍較為優勝。當中「Apple」的4款iPhone 14 型號（ iPhone 14 Pro Max／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Plus）及「三星Samsung」Galaxy S22 Ultra的前、後鏡頭拍照質素俱佳，於低光環境下拍攝尤見優勝，故評分較高；而當中「三星Samsung」Galaxy S22 Ultra的放大攝影的表現較好

 

試驗人員量度及維持屏幕光度以進行測試。（圖片來源：消委會截圖）

Galaxy S22 Ultra（圖片來源：samsung官網）

 

　　在拍片方面，「Apple」的4款iPhone 14 型號以主鏡頭攝錄的影片流暢而畫質細緻，影像穩定，表現較佳。此外，有摺屏設計的Galaxy z Fold 4、Galaxy z Flip 4及華為Huawei P50 Pocket可利用主鏡頭作自拍用途，加強拍攝的質素。惟「三星Samsung」Galaxy A03於不同情況下拍攝的照片及影片的質素較遜色，只獲2.5點的整體評分。

 

Galaxy z Fold 4 （圖片來源：samsung官網）

 

下一頁：即睇各款手機充電配套及表現

 

 

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