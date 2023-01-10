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10/01/2023

消委會推「虎年十大消費新聞選舉」！邊單消費事件對你最大影響？你心目中最大快人心、最抵讚、最離譜新聞係咩？投票自動參加大抽獎贏$5,000禮品卡！（附參加連結）

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Text: Sammy Leung

　　又有獎可以抽？最近，消費者委員會舉行「虎年十大消費新聞選舉」，除了可以投票選出心目中的消費新聞大事外，參加者參加其中一個階段的投票外，就可以參加大抽獎，有機會抽到$5,000禮品卡。一齊看看怎樣參加！

 

　　消費者委員會推出「虎年十大消費新聞選舉」，消費新聞投票主題組別包括：十大消費新聞、「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」。十大消費新聞中，包括不少範疇：空運措施收緊、首3季網購騙案、MIRROR演唱會首試實名制等。

 

　　「最大快人心」入圍的新聞有：首宗濫收劏房戶水費案、餅店Crostini結業苦主事件及7間私家車分銷商涉違競爭法。而「最抵讚」入圍的新聞有消委會推快測包網上搜尋器、膠袋徵費及第二階段消費券新增支付平台。最後，「最離譜」入圍的新聞有外傭供應緊張月薪漲至6500元、睿峰易手部分買申請「消費者訴訟基金」及男童挨跌「天線得得B」事件。大家又有沒有心水呢？

 

（圖片來源：消費者委員會）

 

　　而投票一共分3階段投票，參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎。每階段的投票內容相同，投票人士須從20則候選消費新聞中，選出10則過去一年印象最深刻的消費新聞。如能成功選出該階段的頭5則得票最高的消費新聞，將有機會獲獎。消委會將以電腦隨機方式選出10位得獎人士，每人可獲$200禮品卡。記得每人可投票一次機會，重複參加即告作廢。

 

第一階段：2023年1月4日至1月10日

第二階段：2023年1月11日至1月17日

第三階段：2023年1月18日至1月24日

 

（圖片來源：消費者委員會）

 

　　終極大抽獎方面，成功在十大消費新聞組別選出10則得票最高的新聞或在主題獎組別選出得票最高的新聞，將有機會獲獎。

 

獎品：

 

● 頭獎$5,000禮品卡（1名）

● 二獎$3,000禮品卡（1名）

● 三獎$2,000禮品卡（1名）

 

投票連結：https://top10.consumer.org.hk/

 

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