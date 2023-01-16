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16/01/2023

消委會測試｜10款洗衣乾衣機大比拼！5千元Whirlpool媲美逾2萬元Miele！邊個牌子洗衫最乾淨？乾衣速度最快？最慳電慳水？（附詳細評分）

#慳電 #洗衣乾衣機 #前置式 #Whirlpool #環保生活 #乾衣 #大眼雞 #消費者委員會 #節能 #LG #西門子 #美的 #東芝 #實用資訊 #Panasonic #Miele #Samsung #惠而浦 #消委會報告 #家電 #消委會測試 #消委會 #慳水 #洗衣
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　本港家居空間有限，想在家中慳位洗衫、晾衫，最好有部有齊洗衣、乾衣功能的洗衣乾衣機！但市面上洗衣乾衣機款式眾多，到底哪個牌子的洗衣乾衣機最好用？洗衣最乾淨？乾衣速度最快？最慳電慳水？消費者委員會（消委會）早前測試了10款前置式（俗稱「大眼雞」）洗衣乾衣機，測試項目包括洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度等，結果發現有3款洗衣乾衣機同獲較佳的4星總評！其中有2款的售價分別為$5,390及$7,490，但整體表現竟可媲美售價最高（$21,980）的洗衣乾衣機！即睇消委會詳細評分！

 

［4星評分］

#1 「Miele」WTD160 WCS（$21,980）

#2「惠而浦Whirlpool」WWEB8502GW（$5,390）

#3「西門子Siemens」WD14S460HK（$7,490）

［3.5星評分］

#4「飛歌 Philco」PWD851400V（$6,998）

#5「金章牌 Zanussi」ZWD81660NW（$7,798）

#6 「LG」F-C1208V4W（$6,790）

#7「三星Samsung」WD80T654DBE（$7,590）

#8 「東芝Toshiba」TWD-BK90S2H（$5,980）

#9「美的 Midea」MFL80D14（$6,499）

#10 「Panasonic」NA-S075H1（$6,180）

（消委會圖片）

 

【消委會｜洗衣乾衣機大比拼】1. 鬥洗衣表現！

 

　　消委會以血漬、茶漬、奶漬、酒漬、含碳粉的油漬、沙律醬、朱古力雪糕、羊毛脂肪、唇膏、墨水漬來測試10款洗衣乾衣機的洗衣表現！結果發現，10款洗衣乾衣機在潔淨程度方面的表現相差約27%！其中以（#1）「Miele」、（#6）「LG」及（#7）「三星Samsung」洗得較乾淨，同獲4.5評分！（#2）「惠而浦Whirlpool」、（#9）「美的Midea」及（#10）「Panasonic」則表現較差，僅獲3.5評分！

 

　　不過在過水效能方面（過水效果愈好，即殘留在衣物上的洗衣劑份量愈少），（#2）「惠而浦Whirlpool」及（#7）「三星Samsung」都表現不錯，同獲4.5評分！惟「Panasonic」表現較差，僅獲3.5評分！

 

　　至於脫水效能方面，（#7）「三星Samsung」再次獲得4.5評分！（#1）「Miele」亦不錯，繼「潔淨程度」後，於「脫水效能」上再獲4.5分！惟（#2）「惠而浦Whirlpool」、（#8）「東芝Toshiba」及（#10）「Panasonic」的脫水效果較差，僅獲3評分。

 

【消委會｜洗衣乾衣機大比拼】2. 鬥乾衣表現！

 

　　來到乾衣部分，經消委會測試後，（#2）「惠而浦Whirlpool」、（#3）「西門子Siemens」及（#5）「金章牌Zanussi」的乾衣度準確性表現較佳（即乾衣程序完結後，衣物的整體乾度是否適中，不會太濕或太乾），同獲4.5評分！惟（#9）「美的Midea」表現最差，僅獲3評分！

 

　　至於乾衣均勻性方面（乾衣後各類衣物的乾度是否均勻），亦以（#3）「西門子Siemens」表現最好，獲4.5點評分！惟（#9）「美的Midea」表現仍然最差，僅獲3評分！

 

【消委會｜洗衣乾衣機大比拼】3. 鬥慳電慳水！

 

　　隨著愈來愈更多人重視環保及節能，洗衣乾衣機的耗電耗水量亦是不少人的關注點。經消委會測試後，單以洗衣程序計，（#2）「惠而浦Whirlpool」及（#10）「Panasonic」較慳電，獲4.5評分！（# 5）「金章牌Zanussi」、（# 6）「LG」及（#7）「三星Samsung」則 較耗電，僅獲3評分。單以乾衣程序計，則以（#1）「Miele」較慳電，獲4評分！（#10）「Panasonic」卻較耗電，僅獲2.5評分。

 

　　至於洗衣連乾衣程序方面，就以（#1）「Miele」、（#9）「美的Midea」較慳電，同獲4評分！（#10）「Panasonic」則較耗電，僅獲2.5評分！

 

（消委會圖片）

（消委會圖片）

 

　　總結：經消委會測試的10款洗衣乾衣機中，以（#1）「Miele」WTD160 WCS、（#2）「惠而浦Whirlpool」WWEB8502GW及（#3）「西門子Siemens」WD14S460HK整體表現較好，同獲4星總評！其中又以（#1）「Miele」洗衣最乾淨，而且以乾衣程序計，亦屬最慳電、慳水，以及乾衣速度最快，惟售價亦最高（$21,980）！至於（#2）「惠而浦Whirlpool」及（#3）「西門子Siemens」，在洗衣速度的表現上，以及乾衣後衣物乾度的準確性及均勻性上，都較（#1）「Miele」優勝！

 

　　仍然不知道揀邊款洗衣乾衣機好？即到消委會網站作篩選比較！

 

下頁睇使用洗衣乾衣機貼士

 

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