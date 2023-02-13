  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

13/02/2023

15萬人投票！日本DAISO人氣商品選舉Top10出爐！食物袋封口機、起泡器都有份！ 日本人最愛呢款煮食神器，懶人必備！

#投票 #日本DAISO #人氣商品 #日本人 #煮食神器 #懶人必備 #日本 #Daiso #商品 #產品 #滾輪 #濕紙巾蓋 #濾網 #收纳盒 #食物袋封口機 #起泡器 #意粉 #微波爐 #砧板 #紙巾 #溏心蛋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　大家常不常去DAISO購物呢？如果DAISO的話，大家又有沒有必買的產品呢？日本DAISO在早前舉行了人氣商品選舉，會員可以投出自己的心水產品，到底首十位的產品是那些呢？你又有沒有用過呢？

 

　　日本DAISO在2022年11月至12日舉行了一次人氣商品選舉，最後一共有投票數目超過15萬，而結果就在早前公布了，一齊看看首十位的人氣商品！

 

(圖片來源：DAISO)

 

日本DAISO人氣商品│第10位. 可黏貼滾輪

 

　　白色的可黏貼滾輪可安裝在收納箱下，而這個滾輪細小、不太顯眼，但負重能力可以有8 公斤。把它們貼在收納箱下，讓收納過程更方便。

 

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

 

日本DAISO人氣商品│第9位. 易拆式濕紙巾蓋

 

　　第9位的易拆式濕紙巾蓋可以安裝在一包包濕紙巾上，令大家每一次只取出一張濕紙巾，不會一抽就幾張。

 

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

 

日本DAISO人氣商品│第8位. 浴室排水口濾網

 

　　如果不用浴室排水口濾網，排水口有機會很快便會被頭髮卡住，最後令到排水口堵塞。所以第8位的浴室排水口濾網可以讓大家更易清理浴室的頭髮。

 

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

 

日本DAISO人氣商品│第7位. 收纳盒

 

　　想整理屋企，收纳盒一定要有！第7位的可疊式收纳盒讓大家更方便整理家中雜物，便宜又方便。

 

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

 

日本DAISO人氣商品│第6位. 食物袋封口機

 

　　平時吃完零食後，常常都要找夾子或其他工具把食物袋封口，以免漏氣。而第6位是食物袋封口機，大家可以裝上電芯，夾住食物輕輕一拉，就可以把食物袋封口，十分方便。

 

(圖片來源：DAISO)

(圖片來源：DAISO)

 

下一頁：DAISO人氣商品第1至5位！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#投票 #日本DAISO #人氣商品 #日本人 #煮食神器 #懶人必備 #日本 #Daiso #商品 #產品 #滾輪 #濕紙巾蓋 #濾網 #收纳盒 #食物袋封口機 #起泡器 #意粉 #微波爐 #砧板 #紙巾 #溏心蛋

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk