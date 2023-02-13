15萬人投票！日本DAISO人氣商品選舉Top10出爐！食物袋封口機、起泡器都有份！ 日本人最愛呢款煮食神器，懶人必備！

大家常不常去DAISO購物呢？如果DAISO的話，大家又有沒有必買的產品呢？日本DAISO在早前舉行了人氣商品選舉，會員可以投出自己的心水產品，到底首十位的產品是那些呢？你又有沒有用過呢？

日本DAISO在2022年11月至12日舉行了一次人氣商品選舉，最後一共有投票數目超過15萬，而結果就在早前公布了，一齊看看首十位的人氣商品！

(圖片來源：DAISO)

日本DAISO人氣商品│第10位. 可黏貼滾輪

白色的可黏貼滾輪可安裝在收納箱下，而這個滾輪細小、不太顯眼，但負重能力可以有8 公斤。把它們貼在收納箱下，讓收納過程更方便。

(圖片來源：DAISO)

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日本DAISO人氣商品│第9位. 易拆式濕紙巾蓋

第9位的易拆式濕紙巾蓋可以安裝在一包包濕紙巾上，令大家每一次只取出一張濕紙巾，不會一抽就幾張。

(圖片來源：DAISO)

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日本DAISO人氣商品│第8位. 浴室排水口濾網

如果不用浴室排水口濾網，排水口有機會很快便會被頭髮卡住，最後令到排水口堵塞。所以第8位的浴室排水口濾網可以讓大家更易清理浴室的頭髮。

(圖片來源：DAISO)

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日本DAISO人氣商品│第7位. 收纳盒

想整理屋企，收纳盒一定要有！第7位的可疊式收纳盒讓大家更方便整理家中雜物，便宜又方便。

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日本DAISO人氣商品│第6位. 食物袋封口機

平時吃完零食後，常常都要找夾子或其他工具把食物袋封口，以免漏氣。而第6位是食物袋封口機，大家可以裝上電芯，夾住食物輕輕一拉，就可以把食物袋封口，十分方便。

(圖片來源：DAISO)

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