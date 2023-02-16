  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

16/02/2023

插座短路變全屋換電線電掣收$26,500？維修唔成「一肚氣」！消委會3個案揭網上家居維修易中伏

#插座 #短路 #維修 #消委會 #網上家居維修 #中伏 #塞渠 #跳電 #漏水 #師傅 #維修服務 #家居維修 #緊急維修 #通渠 #報價 #不良營商手法 #商戶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

 　　如果屋企突然出現塞渠、跳電、漏水，大家第一時間會怎樣尋求幫助呢？有些人可能會找相熟的維修服務公司，但如果想盡快維修妥當，可能大家會在上網搜尋師傅。但透過互聯網搜尋到的維修服務公司可能收費參差，更有機會中伏，維修不成之餘，更「一肚氣」。今次消費者委員會掲3個和網上家居維修有關的個案，一齊看看到底發生甚麼事！

 

示意圖，非當事人(圖片來源：UNSPLASH)

 

消委會│個案1. 維修插座短路被游說重造全屋電線

 

　　在第1個個案中，事主因為家中插座短路導致配電箱跳掣，但自重啟家中配電箱失敗，所以最後在網上搜尋電力維修服務，A公司初初報價為$800。但當師傅上門檢查後指插座電線殘舊，單位電力沒有做廳、廚房和房間的分掣，所以游說事主以明線方式重造全屋電線及插座。工程預計需時3日加3名技術人員，報價$26,500。

 

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　師傅當時為事主完成緊急維修（$800），更指重造全屋電線及插座檔期緊張，所以事主要先繳付$5,000訂金，而事主當時一共支付$5,800。3小時後，事主認為師傅檢查草率，想取消工程及退回訂金，但遭A公司以不設退款為由拒絕。A公司指取消工程的話，仍會向其追討工程尾數；事主兩日後收到A公司的發票，顯示尚欠$21,500餘下工程款項未繳付。

 

　　事主指記憶中A公司不曾提及訂金不設退款，訂金收據上也沒有註明；在繳付訂金兩日後所發出的發票上有才有列明不設退款。消委會替事主跟進事件，但A公司指訂金不設退款，所以消委會建議可考慮循其他法律途徑再作追討。事主另聘公司更換家中廚房及廳的部分插座和電線，工程收費$5,000，與A公司提出的工程規模及收費相差很大，懷疑A公司誇大了工程需要。

 

消委會│個案2. 誇大塞渠程度+收費高

 

　　個案2的事主發現定家中座廁去水淤塞，所以在網上尋找通渠服務公司B公司，而，B公司報價$1,500。之後B公司派2位師傅上門檢查，師傅指污水渠管淤塞嚴重，要以高壓槍清除，並報價$7,500再提供一個月保養。事主因為想盡快解決問題便同意服務，而B公司亦錄音作實，完成通渠服務後事主就支付了$7,500。

 

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　不過在2日後，事主家中的座廁再次淤塞，便上網再搜尋相關資訊，當下才發現原來高壓通渠服務一般為$1,500至$3,000，遠低於B公司的$7,500，因此向消委會作出投訴。

 

　　消委會跟進時，接獲B公司回覆，指事主當日是同意服務、收費及簽署收據確認維修完成（列明「工程完成後不得追究任何法律責任」），更有錄音為證。B公司指事主一直未有要求保養服務，而一個月保養期已過，所以拒絕作出任何退款或跟進。

 

消委會│個案3. 維修時損毀座廁+追討無門

 

　　個案3的事主因為洗手間連接牆身的出水口漏水，所以透過C公司的APP配對師傅，1小時內便有師傅上門維修。但該師傅修好漏水問題後卻毀了座廁水箱，令事主要整個座廁更換。當時，事主同意支付出水口維修費$1,200，但要求師傅賠償購買新座廁的費用，被師傅拒絕，並收取維修費後離開。

 

　　事主第二日花了$5,800買新座廁及找人安裝，並打算入稟小額錢債審裁處追討C公司介紹的師傅，聯絡C公司希望提供師傅地址及填寫申索書。但C公司表示只提供配對服務，沒有該師傅的地址，只能盡量協調。

 

　　在消委會跟進時，C公司指配對登記程序只要求提供有效的技能證件，並未要求他們提供聯絡地址，所以只能協助溝通。最後C公司提出向事主賠償$1,000，但事主拒絕接受；而消委會建議可考慮諮詢法律意見。

 

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　消委會指，消費者一般欠缺專業維修和其收費水平的知識，所以收到很多投訴指技術人員誇大問題嚴重性及報價，消費者會視之為不良營商手法。但如果商戶沒有提供聯絡地址，透過民事訴訟入稟追討的難度相當高。

 

消委會建議

 

1.    平時可以留意居住附近的商戶小型家居工程的價格和服務詳情，記下聯絡方法，以備不時之需；光顧設有營業地址的商戶比較有保障。

 

2.    如商戶有提供服務承諾（保養期、「不成功不收費），大家在確認服務前查詢具體安排及條款。對於現場臨時提出的工程項目，應了解詳情，並注意是否涉及公用地方，比較其他維修公司收費。進行電力工程，要聘請註冊電業承辦商，消費者可去機電工程署網頁查核商戶及技術人員有沒有註冊。交易後，收據要列出各項服務詳情及保障。

 

3.    網站或APP配對等是中介平台，所以在使用配對平台前，要了解平台條款及會否索取個人資料作其他用途。維修人員上門要應核實來者身分與平台資料是否吻合。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#插座 #短路 #維修 #消委會 #網上家居維修 #中伏 #塞渠 #跳電 #漏水 #師傅 #維修服務 #家居維修 #緊急維修 #通渠 #報價 #不良營商手法 #商戶

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk