插座短路變全屋換電線電掣收$26,500？維修唔成「一肚氣」！消委會3個案揭網上家居維修易中伏

如果屋企突然出現塞渠、跳電、漏水，大家第一時間會怎樣尋求幫助呢？有些人可能會找相熟的維修服務公司，但如果想盡快維修妥當，可能大家會在上網搜尋師傅。但透過互聯網搜尋到的維修服務公司可能收費參差，更有機會中伏，維修不成之餘，更「一肚氣」。今次消費者委員會掲3個和網上家居維修有關的個案，一齊看看到底發生甚麼事！

示意圖，非當事人(圖片來源：UNSPLASH)

消委會│個案1. 維修插座短路被游說重造全屋電線

在第1個個案中，事主因為家中插座短路導致配電箱跳掣，但自重啟家中配電箱失敗，所以最後在網上搜尋電力維修服務，A公司初初報價為$800。但當師傅上門檢查後指插座電線殘舊，單位電力沒有做廳、廚房和房間的分掣，所以游說事主以明線方式重造全屋電線及插座。工程預計需時3日加3名技術人員，報價$26,500。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

師傅當時為事主完成緊急維修（$800），更指重造全屋電線及插座檔期緊張，所以事主要先繳付$5,000訂金，而事主當時一共支付$5,800。3小時後，事主認為師傅檢查草率，想取消工程及退回訂金，但遭A公司以不設退款為由拒絕。A公司指取消工程的話，仍會向其追討工程尾數；事主兩日後收到A公司的發票，顯示尚欠$21,500餘下工程款項未繳付。

事主指記憶中A公司不曾提及訂金不設退款，訂金收據上也沒有註明；在繳付訂金兩日後所發出的發票上有才有列明不設退款。消委會替事主跟進事件，但A公司指訂金不設退款，所以消委會建議可考慮循其他法律途徑再作追討。事主另聘公司更換家中廚房及廳的部分插座和電線，工程收費$5,000，與A公司提出的工程規模及收費相差很大，懷疑A公司誇大了工程需要。

消委會│個案2. 誇大塞渠程度+收費高

個案2的事主發現定家中座廁去水淤塞，所以在網上尋找通渠服務公司B公司，而，B公司報價$1,500。之後B公司派2位師傅上門檢查，師傅指污水渠管淤塞嚴重，要以高壓槍清除，並報價$7,500再提供一個月保養。事主因為想盡快解決問題便同意服務，而B公司亦錄音作實，完成通渠服務後事主就支付了$7,500。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

不過在2日後，事主家中的座廁再次淤塞，便上網再搜尋相關資訊，當下才發現原來高壓通渠服務一般為$1,500至$3,000，遠低於B公司的$7,500，因此向消委會作出投訴。

消委會跟進時，接獲B公司回覆，指事主當日是同意服務、收費及簽署收據確認維修完成（列明「工程完成後不得追究任何法律責任」），更有錄音為證。B公司指事主一直未有要求保養服務，而一個月保養期已過，所以拒絕作出任何退款或跟進。

消委會│個案3. 維修時損毀座廁+追討無門

個案3的事主因為洗手間連接牆身的出水口漏水，所以透過C公司的APP配對師傅，1小時內便有師傅上門維修。但該師傅修好漏水問題後卻毀了座廁水箱，令事主要整個座廁更換。當時，事主同意支付出水口維修費$1,200，但要求師傅賠償購買新座廁的費用，被師傅拒絕，並收取維修費後離開。

事主第二日花了$5,800買新座廁及找人安裝，並打算入稟小額錢債審裁處追討C公司介紹的師傅，聯絡C公司希望提供師傅地址及填寫申索書。但C公司表示只提供配對服務，沒有該師傅的地址，只能盡量協調。

在消委會跟進時，C公司指配對登記程序只要求提供有效的技能證件，並未要求他們提供聯絡地址，所以只能協助溝通。最後C公司提出向事主賠償$1,000，但事主拒絕接受；而消委會建議可考慮諮詢法律意見。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

消委會指，消費者一般欠缺專業維修和其收費水平的知識，所以收到很多投訴指技術人員誇大問題嚴重性及報價，消費者會視之為不良營商手法。但如果商戶沒有提供聯絡地址，透過民事訴訟入稟追討的難度相當高。

消委會建議

1. 平時可以留意居住附近的商戶小型家居工程的價格和服務詳情，記下聯絡方法，以備不時之需；光顧設有營業地址的商戶比較有保障。

2. 如商戶有提供服務承諾（保養期、「不成功不收費），大家在確認服務前查詢具體安排及條款。對於現場臨時提出的工程項目，應了解詳情，並注意是否涉及公用地方，比較其他維修公司收費。進行電力工程，要聘請註冊電業承辦商，消費者可去機電工程署網頁查核商戶及技術人員有沒有註冊。交易後，收據要列出各項服務詳情及保障。

3. 網站或APP配對等是中介平台，所以在使用配對平台前，要了解平台條款及會否索取個人資料作其他用途。維修人員上門要應核實來者身分與平台資料是否吻合。