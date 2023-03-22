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22/03/2023

Aeon信用卡疑集體被盜用？同一銀碼碌9次！信用卡被盜用，要即時做兩件事！防止被瘋狂碌卡網購要睇地方？

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Text: Kennis Wong

　　在香港，各大銀行的信用卡有著林林總總的優惠及回贈，這張信用卡迎新優惠逾千元，那張信用卡享用多間商舖優惠，一不小心，整個銀包都是信用卡！根據國際結算銀行2020年的數據顯示，每名香港市民平均手持2.6張信用卡。人人都使用信用卡消費，無論在門市店舖，抑或網上購物，都「應碌盡碌」。不過，一旦個人資料不慎外洩，信用卡便很容易被盗用！

 

（圖片來源：rupixen.com）

 

　　網上討論區及新聞不時都有被盗用信用卡的苦主大吐苦水，不少受害人指發現異常交易記錄後，徬徨無助。最近就有一名AEON JCB信用卡卡主在網上討論區分享自己的信用卡被盗用9次，每次的交易金額均為$4,296，亦有不少網民稱自己的信用卡都有類似情況，被人連續交易相同金額數次。在發現疑似被盗用信用卡時，請不要過分擔心，亦毋須急於繳費，應先向相關銀行查詢，做足以下步驟保障自己！

 

（圖片來源：LIHKG討論區）

 

1.    聯絡發卡機構或報警處理

 

　　一旦發現交易不屬於自己，便應立刻向發卡機構提出停用信用卡，以防止信用卡繼續被盗用。根據《銀行營運守則》，假如卡主的信用卡被其他人作未經授權的交易，除非卡主作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則卡主毋須負責未經授權交易的直接損失。因此，當發卡機構提出先繳款時，卡主應先問清楚原因及調查程序。一旦被盗用後的交易金額過大，卡主亦可考慮報警處理，以作記錄及調查。

 

2.    立即刪除網上購物的信用卡資訊

 

　　不少消費者貪圖方便，會把第一次交易的信用卡資料儲存，以便日後不用重複輸入相同的資料才能付款，但一時方便或有利盗用者盗用信用卡。因此，卡主一旦發現自己的信用卡被盗用，亦應立即刪除所有已儲存的網購信用卡資料，防止盗用者繼續有機可乘。

 

部分網上購物平台可以儲存用戶的信用卡資料，以便下次付款。（圖片來源：手機截圖）

 

下一頁：被盗用才後悔太遲？立即check預防方法！

 

 

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