2023日本文具大賞出爐！書寫流暢沾水筆、免刨金屬鉛筆、超方便迷你改錯帶！邊11款得獎文具香港都買到？

如果上課、上班需要使用文具，有好用的文具做起事上來真的會得心應手。每年日本文具界都會有「日本文具大賞」（文房具屋さん大賞），而2023年的得獎名單已經出爐，一齊看看得獎名單，今次帶大家看看11款香港都買得到日本得獎文具！

「日本文具大賞」（文房具屋さん大賞）每年都會由日本文具界專業評審選出，當中會有多個獎項，好像年度大獎、年度設計獎、年度機能獎、年度繪筆賞等等。

年度大獎：PILOT iro-utsushi鋼筆筆尖沾水筆

PILOT這款沾水筆在書寫時觸感柔軟，相當流暢。

香港購買地點

年度設計獎：ILMILY Color two color Ball Pen

PILOT Ilmily 超細變色魔擦筆採用全新的變色技術。當使用頂部專用膠刷，並輕擦時，遇熱會變色，形成兩種顏色的效果。

香港購買地點：美意屋、中南廣場、陳湘記書局（旺角）、LOG-ON、AEON、奇趣天地、商務印書館、三聯書店、中華書局、德明書局、誠品書店、APITA／UNY

年度功能獎：KOKUYO活頁紙

KOKUYO已有 100 多年的歷史，書寫時相當流暢。

香港購買地點：https://hkstore.kokuyostationery.com/collections/%E6%B4%BB%E9%A0%81%E7%B4%99-%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%BE

年度創意獎：Pentel - Milky Brush 粉色毛筆

Pentel - Milky Brush 粉色毛筆用途很多，除了可以用來寫字，更可以用來畫插畫。

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