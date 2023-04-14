  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

14/04/2023

MUJI粉絲召集！無印良品減價週又嚟喇！門市、網店都有！衣飾、家居、旅行用品、零食統統有折！Café四品料理唔使$100？會員折上折！

#無印良品 #MUJI Passport #Café&Meal MUJI #Muji #會員 #旅行用品 #MUJI無印良品週間 #減價 #春夏服飾 #Jetso #廚具 #優惠 #購物 #收納 #著數 #折扣 #特價 #MUJI week #家居用品 #食品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　MUJI無印良品減價週回歸！不少人都偏愛「無印風」，無論家品、衣著都崇尚簡約風格。適逢春夏來臨，MUJI粉絲可以趁著即日至4月23日減價期間大手入貨，幫衣櫃換季！另外，連旅行用品、家居好物、小食及Café&Meal MUJI都有優惠！即睇詳情！

 

　　「無印良品週間 MUJI week」即日起至4月23日舉行，全港門市及網店都有優惠！網店買滿$500，更可免運費！而大型商品如電器等，買滿$4,000亦免運費，十分抵！

 

MUJI無印良品減價週 | 1. 最平$61！男女、童裝春夏服飾9折！必買大量百搭款、掛肩袋

 

　　坊間一般減價都會清上一季舊貨，但今次MUJI連春夏服飾都有折扣！多款服飾，如麻質上衣、有機棉T恤及連身裙，以及短褲都有9折！折後T-shirt最平只需$61，MUJI的素色服飾最百搭，實在是今次抵買之選！另外，一些配飾都有優惠，例如掛肩袋及帽，為簡約的穿搭作點綴！

 

 

大受歡迎的無印T恤有特價！以折扣優惠買幾件素色T恤「看門口」，方便易襯！

原價：$75-$225

優惠價：9折（$68–$203）

會員價：額外9折（$61–$183）

 

 細細個掛肩袋，輕裝上陣出街無問題，而且布料防水，啱晒春夏落雨季節！

原價：$100

優惠價：9折（$90

會員價：額外9折（$81

 

MUJI無印良品減價週 | 2. 外遊注意！旅行必備耐用行李箱、頸枕有折！必買收納小工具

 

　　近期港人最熱門話題非旅行莫屬，MUJI的行李箱一向以有型時尚和實用為主，大家可以趁減價買一個，編輯推介「餓旅行」已久的你購買最大size，只需$2,412，就可帶走105L行李箱，旅行就不用擔心沒有空間容納戰利品！如果自問會帶很多零碎小物出遊，也必定要入手收納袋，MUJI有不同size的收納袋，任君選擇，最平只需$39！

 

 

香港人最近的話題應該離不開旅行，必定要買一個耐用行李箱，方便掃貨！

原價：36L $1280 / 75L $1980 / 105L $2680

會員價：額外9折（36L $1152 / 75L $1782 / 105L $2412）

女士們旅行都要帶齊化妝品扮靚，MUJI各種收納袋可以令零碎小物整齊地擺放！

原價：$48 - $108

優惠價：8折（$39 - $87）

會員價：額外9折（$35 - $78）

 

下一頁：必買家居用品、小食、Café&Meal MUJI餐飲優惠

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#無印良品 #MUJI Passport #Café&Meal MUJI #Muji #會員 #旅行用品 #MUJI無印良品週間 #減價 #春夏服飾 #Jetso #廚具 #優惠 #購物 #收納 #著數 #折扣 #特價 #MUJI week #家居用品 #食品

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk