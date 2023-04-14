MUJI粉絲召集！無印良品減價週又嚟喇！門市、網店都有！衣飾、家居、旅行用品、零食統統有折！Café四品料理唔使$100？會員折上折！

MUJI無印良品減價週回歸！不少人都偏愛「無印風」，無論家品、衣著都崇尚簡約風格。適逢春夏來臨，MUJI粉絲可以趁著即日至4月23日減價期間大手入貨，幫衣櫃換季！另外，連旅行用品、家居好物、小食及Café&Meal MUJI都有優惠！即睇詳情！

「無印良品週間 MUJI week」即日起至4月23日舉行，全港門市及網店都有優惠！網店買滿$500，更可免運費！而大型商品如電器等，買滿$4,000亦免運費，十分抵！

MUJI無印良品減價週 | 1. 最平$61！男女、童裝春夏服飾9折！必買大量百搭款、掛肩袋

坊間一般減價都會清上一季舊貨，但今次MUJI連春夏服飾都有折扣！多款服飾，如麻質上衣、有機棉T恤及連身裙，以及短褲都有9折！折後T-shirt最平只需$61，MUJI的素色服飾最百搭，實在是今次抵買之選！另外，一些配飾都有優惠，例如掛肩袋及帽，為簡約的穿搭作點綴！

大受歡迎的無印T恤有特價！以折扣優惠買幾件素色T恤「看門口」，方便易襯！

原價：$75-$225

優惠價：9折（$68–$203）

會員價：額外9折（$61–$183）

細細個掛肩袋，輕裝上陣出街無問題，而且布料防水，啱晒春夏落雨季節！

原價：$100

優惠價：9折（$90）

會員價：額外9折（$81）

MUJI無印良品減價週 | 2. 外遊注意！旅行必備耐用行李箱、頸枕有折！必買收納小工具

近期港人最熱門話題非旅行莫屬，MUJI的行李箱一向以有型時尚和實用為主，大家可以趁減價買一個，編輯推介「餓旅行」已久的你購買最大size，只需$2,412，就可帶走105L行李箱，旅行就不用擔心沒有空間容納戰利品！如果自問會帶很多零碎小物出遊，也必定要入手收納袋，MUJI有不同size的收納袋，任君選擇，最平只需$39！

香港人最近的話題應該離不開旅行，必定要買一個耐用行李箱，方便掃貨！

原價：36L $1280 / 75L $1980 / 105L $2680

會員價：額外9折（36L $1152 / 75L $1782 / 105L $2412）

女士們旅行都要帶齊化妝品扮靚，MUJI各種收納袋可以令零碎小物整齊地擺放！

原價：$48 - $108

優惠價：8折（$39 - $87）

會員價：額外9折（$35 - $78）

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