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17/04/2023

消委會測試 | 13款窗口冷氣機大比拼！過半製冷量「報大數」！用電量相差37.1%！邊款全年電費最平／最貴？（即睇詳細評分、電費預估）

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　　踏入初夏，天氣開始變得酷熱兼潮濕，不少家庭都已開動冷氣機，確保室內環境涼爽舒適！然而冷氣耗電量非常高，長開冷氣猶如「燒錢」，聰明人一定要懂得選用高能源效率的冷氣機，以節省能源和電費！消費者委員會（消委會）早前測試了市面13款淨冷型「匹半」窗口冷氣機，包括首測10款變頻式型號，結果發現變頻式較定頻式平均省電27%！此外，雖然有4款樣本冷氣機同獲1級能源標籤，但能源效率最多相差達12.4%，其中2款的測試結果更發現只屬2級！

 

（圖片來源：消委會）

（圖片來源：消委會）

 

消委會測試冷氣機 | 鬥製冷量：8款冷氣機「報大數」

 

　　消費者委員會（消委會）早前測試了市面13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，包括樂聲牌（Panasonic）、樂信牌（Rasonic）、惠而浦 （Whirlpool）、日立牌（HITACHI）、美的（Midea）、LG、珍寶（General）等港人常用的品牌，結果發現有8款樣本的製冷量「報大數」，所量得的製冷量低於聲稱0.2%至5.7%，當中以（#7）「樂信牌」、（#9）「美的」及（#10）「開利」的吻合程度較差，量得的製冷量分別較其聲稱的數值低4.0%、4.3%及5.7%，只獲3.5點或以下評分。

 

樂信牌RC-HU1320Z變頻淨冷窗口機（1.5匹）

（圖片來源：Rasonic）

美的MW-12CRF8B 1.5匹變頻冷型窗機

（圖片來源：Midea）

 

　　消委會指，雖然此數值相差屬強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的10%公差範圍內，但相信仍與消費者對產品質素的合理期望有落差。

 

5款製冷量獲5點評分的淨冷型「匹半」窗口冷氣機：

 

#1 珍寶AMWB12NIC $9,780（基本安裝費$600）

#3 日立牌RAW-VJ13SCASK $8,680（基本安裝費$520-620）

#4 大松W12V4A $4,790（基本安裝費$490）

#12 菱機RB-12MC$5,340（基本安裝費視店舖而定）

#13 富士電機RMB12GPTN $6,480（基本安裝費$600）

 

下一頁：即睇邊款冷氣機最省電！各款冷氣機全年所需電費係幾多？

 

 

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