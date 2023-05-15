消委會｜通渠劑分解效能大不同！13款不可用於特定金屬！混合使用隨時生毒氣兼爆炸！有無你用開嗰款？

廁所和廚房水喉管一旦淤塞，不少家庭或會購買通渠水嘗試自行處理，惟市面上大多通渠產品均帶腐蝕性或對身體有害的化學成分，使用不當或會損壞去水喉，甚至增加意外受傷的風險。消委會分析了市面上 17 款常見通渠劑的主要化學成分及其潛在危險。

消委早前從不同零售店搜集了 17 款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約 $10 至 $79.9，當中 6 款為液體；6 款為粉狀、顆粒狀或條狀；3 款為啫喱狀；2 款為泡沫。假設要疏通中等程度淤塞的喉管，按照樣本包裝的標示使用方法，每次使用需花費約 $1.5 到 $79.9，相差逾 50 倍。

調查發現，當中 5 款通渠劑未有列出產品成分，包括飛魚牌強力通渠化塞劑、獅王通渠佬超濃縮通渠啫喱、Sanibon喉泡沫清液、Tongliao通渠寶、TV BP水管/排水口清潔啫喱。另外 4 款通渠劑則沒有同時以中英文列出安全警示字句，8 款更沒有同時以中英文列明使用方法，或未能符合《消費品安全規例》的要求。

油脂、毛髮都是塞渠成因！通渠成分大不同

通渠劑一般是以化學方式把淤塞物分解成更細小或更易溶於水中的物質，而化學反應所產生的熱力亦有助溶解淤塞物。為了應對不同淤塞問題，通渠劑的化學成分也略有不同，而大部分通渠劑都具有腐蝕性化學成分，分解效能都不盡相同。

廚房渠

淤塞原因︰食材的油分、脂肪等排入廚房鋅盆排水渠，較容易沉澱或凝結成固體，並積聚於管壁內，令排水管變窄而造成淤塞。

適用通渠成分︰強鹼性通渠劑，如氫氧化鈉（俗稱哥士的）與排水管內的油脂接觸時會發生皂化反應，有效把油脂溶解於水中。是次測試中有11個樣本標示具強鹼性成分。

浴室渠

淤塞原因︰通常因積聚於渠內的毛髮與肥皂混合，形成淤塞物阻礙去水。

適用通渠成分︰含過碳酸鈉（sodium percarbonate）或次氯酸鈉（sodium hypochlorite）等氧化劑的通渠劑，可與淤塞物發生氧化還原反應（redox reaction）並分解毛髮中的蛋白與成分。

座廁渠

淤塞原因︰如廁後使用大量廁紙，或者被投入不溶於水的個人護理物品，如衛生巾、濕紙巾或抹手紙等，都是常見造成座廁排水渠淤塞的原因。

適用通渠成分︰含有強酸（俗稱鏹水）成分的通渠劑，如濃硫酸，能有效地腐蝕毛髮、廁紙、布等纖維類有機化合物，不過帶強烈的腐蝕性、脫水性及氧化性的化學特性，一般建議由專業人士使用。17 款樣本當中，只有「活能牌」標示含有強酸成分。

除了以上通渠成分，酶（e n z y m e，又被 稱 為 酵 素）也具有催化特定化學反應的功效，個別種類的酶更可被用於分解蛋白質或油脂。只是酶的作用速率遠較其他化學劑慢，所需通渠時間可多達 10 倍或以上，同時使用的環境條件亦有較多限制（例如溫度、酸鹼度），所以使用此類通渠劑或未能即時解決淤塞問題。而「SANi」Stick 就是以酶為主要去塞成分的通渠劑。

SANi Stick

混合使用可釋毒甚或爆炸

報告指，含強鹼或強酸性的通渠劑都具有強烈腐蝕性，若濺射到皮膚等外露部位，可以造成嚴重化學灼傷。此外通渠劑被水分稀釋或分解淤塞物時會產生高溫，會令水分變得沸騰，有機會令通渠劑從排水口濺出或揮發出帶腐蝕性的蒸氣，灼傷皮膚表面或呼吸道。

另外使用通渠劑時所產生的熱力，有可能超過喉管可以承受的負荷，導致物料軟化及變形，而喉管間的接駁位置或軟膠部分特別容易受影響，情況嚴重更可引致漏水。若喉管為金屬物料，消費者切勿使用含強鹼或強酸性的通渠劑，以免喉管被蝕穿。如果把通渠劑或清潔劑混合使用，更可能產生有毒氣體，情況嚴重更可能引致爆炸。另外部分通渠劑的成分與其他化學物品（例如漂白水）接觸時，或會釋出有毒氣體（例如氯氣），多年前曾有外國案例混合使用不同牌子的通渠劑而不幸造成死傷。

除此之外，將通渠劑倒入排水管時，有可能令洗面盆、鋅盆及座廁表面物料遭腐蝕。是次調查的樣本中，有 13 款在標籤上有列明不可用於特定金屬（例如鋁、黃銅）、橡膠或搪瓷等物料，否則可能留下難以消除的斑痕。

通渠劑產品名稱／不可用於的物料

1｜高樂氏強力通渠啫喱（$34.9／946ml）︰橡膠（不適用於座廁）

高樂氏強力通渠啫喱

2｜DAISO Pipe Cleaner（$12／400g）︰鋁、銅、 黃銅、搪瓷（不適用於座廁）

DAISO Pipe Cleaner

3｜Domestos SINK & PIPE UNBLOCK（$72.9／500ml ）︰搪瓷、鉻（不適用於座廁）

Domestos SINK & PIPE UNBLOCK

4｜花仙子小通排水管疏通劑（$13.9／120g）︰橡膠、鋁、鉛、鋅（不適用於座廁）

花仙子小通排水管疏通劑

5｜飛魚牌強力通渠化塞劑（$19／600g）︰鋁

6｜獅王LION通渠佬超濃縮通渠啫喱（ $25.9／450ml）︰鋁銅、黃銅、搪瓷

7｜威猛功夫活氧管道通（$30／500g）︰橡膠、鋁

8｜MR MUSCLE SINK & DRAIN FOAME（$79.5／500g）︰ 金、金屬

9｜冰潔強力濃縮通渠劑（$23.9／450g）︰鋁、銅 、黃銅、搪瓷

10｜Sanibon 喉泡沫清潔液（$25.9／400ml）︰鋁、銅、黃銅

11｜Tongliao 通渠寶（$18／100g）︰鋁

12｜TV BP水管/排水口清潔啫喱（19.9／800g）︰鋁、銅、黃銅、搪瓷、金屬（不適用於座廁）

13｜活能牌通渠化塞劑（$79／900ml）︰鋁 、銅、黃銅、搪瓷