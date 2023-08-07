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07/08/2023

網購福音 | 美、日Amazon買滿額免運費！精選8大筍貨推介：$2,000有找Smart TV／$1,000樓下名牌三件裝不銹鋼鍋／超涼日本手提噴霧風扇

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  • Kennis Wong

    Kennis Wong

    思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。  

    Senior Editor

Text: Kennis Wong

　　大家有沒有對網購成癮？有時在外國網購網站看到產品單價十分便宜，一時興起時不停加入購物車，結帳發現運費十分昂貴，立即減低了購物欲！不過最近美國及日本Amazon網購平台都推出香港免運費，讓大家以最抵價錢盡買心頭好！即睇買夠多少錢免運及推介產品！

 

指定產品買滿$49美元、$12,000日圓即免運！

 

　　Amazon是全球最出名的網購平台之一，大家可以在同一網站大手購入很多「衣、食、住、行」的必需品！以往假如要把產品由外地運送到香港，運費分分鐘比產品還要昂貴！不過Amazon粉絲們要注意！即日起只要在美國及日本Amazon分別選購「FREE Shipping to Hong Kong」及「「無料配送配送先：香港」的產品，並買滿49美元及12,000日圓，就能夠免運費，不花任何運費輕鬆等待貨品送到府上！趁現在日元匯率低，快點掃貨！

 

大家要睇真，只要在美國Amazon產品價錢下寫有「Free Shipping to Hong Kong」，即代表其為免運費產品之一。

（圖片來源：美國Amazon）

而日本Amazon即需寫有「無料配送配送先：香港」便是免運費產品。

（圖片來源：日本Amazon）

 

免運費筍貨推介

 

日本Amazon免運費筍貨推介 ︳1. 小窩居必備！港幣$2,000有找32吋智能電視！

 

　　在香港買一部智能電視Smart TV都十分昂貴，不過新居入伙必定希望買一部既可以接收免費電視台，又可以看到串流平台的電視，可以一舉兩得！日本Amazon就獨家售出「TCL 32吋智能電視」，支援Youtube、Netflix等，只需26,800日圓，即約$1,635港元，假如想為小窩居或房間添置電視，必定是不二之選！

 

價錢：26,800日圓

（圖片來源：日本Amazon）

 

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日本Amazon免運費筍貨推介 ︳2. 港幣$500有找！Amazon第1名微波爐

 

　　日本的電器一向都是信心保證，現時日本Amazon正在大特價！Amazon第一名桌上型微波爐「IRIS OHYAMA PMB-T178-B 17升微波爐」只需8,690日圓，即$477港元左右就能購入，一般的解凍、翻熱、自動烹飪功能都有！一定能滿足家庭主婦常見需要！

 

價錢：8,690日圓

（圖片來源：日本Amazon）

 

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日本Amazon免運費筍貨推介 ︳3. 約$100入手！4級風力噴霧降溫手提式風扇

 

　　近期天氣十分炎熱，只要一出門就立刻大汗淋漓，等車或在室外活動必定要有一把手攜式風扇傍身！「SEON手提式風扇」有4級風力選擇，同時可以加添清水在內，當炎熱時可以噴霧降溫，十分消暑！現時只需1,880日圓，即約$100港元就能入手！

 

價錢：1,880日圓

（圖片來源：日本Amazon）

 

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日本Amazon免運費筍貨推介 ︳4. 超級抵！免搬抬！極大容量名牌不銹鋼鍋

 

　　不锈鋼廚具出名重，大家要趁這時候在日本Amazon買入免運費不銹鋼鍋，仲要係名牌！「Zwilling Zwilling不銹鋼鍋3件組合」只需17,363日圓，即約$950港元，就能入手3件極大容量不銹鋼鍋，而且免運費，讓你可以安在家中等貨到，不用抬來抬去！價錢仲超級抵！

 

價錢：17,363日圓

（圖片來源：日本Amazon）

 

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日本Amazon：www.amazon.co.jp/-/zh/ref=nav_logo

 

下一頁：繼續睇美國Amazon免運費好物！

 

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