消委會測試 | 20款瑜伽褲大比拼！$880 lululemon獲5星滿分！$149 GU高分性價比最高！邊個牌子最襟著？不脫色縮水？兩款含游離甲醛可致皮膚炎！即睇詳細評分

工作壓力加上生活壓力，令不少OL近年都愛上做瑜伽減壓，加上又可以拉拉筋，當keep fit及鍛練身體柔韌度，一舉兩得。而做瑜伽時，穿著一條舒適兼且彈性好的瑜伽運動褲，會令做起大幅度的動作時更自在，事半功倍。近年女生們亦愛將瑜伽褲當平日的休閒褲穿著，但市面上的瑜伽褲款式多，售價又懸殊，究竟應如何選擇？消費者委員會（消委會）早前就測試了市面上20款高腰緊身款式的女裝瑜伽長褲，售價介乎$149至$980，測試項目包括拉伸彈性表現、舒適度、耐用程度、纖維成分標籤準確度及化學安全程度。結果發現價值$149及$880的瑜伽褲表現同屬不俗，反映出質素與價錢沒有必然關係。

（圖片來源：消委會）

【消委會｜瑜伽褲大比拼】1. 拉伸彈性表現參差！lululemon」、Too Chill for Yoga」、Nike拉伸彈性表現較好

這次測試的20款女裝瑜伽褲，全部均為緊身長褲及高腰款式，其中12款聲稱適合做瑜伽時穿着，餘下8款則聲稱是運動或緊身褲。所謂的彈性其實涵蓋了延展力及回復力兩方面，即是褲身拉長或擴闊的能力，以及回復原狀的能力，兩者缺一都不理想。如延伸力佳的話，穿著會較易且束縛感小，用家也能活動自如；而回復力愈高，褲型愈不易走樣，耐穿度亦大大提升。加上經洗濯後會令拉伸能力大減。

但結果發現，全部瑜伽褲的拉伸表現極參差，長度延展率約78.1%至177%，相差約1.3倍，而闊度延展率則是61.8%至277.1%，相差幅度更大，達3.5倍。當中以（#12）「alo」及（#16）「Her own words」的長度延展力最高，而（#8）「H&M」及（#20）「Giordano」則較低。

（圖片來源：alo）





（圖片來源：Giordano）

至於闊度延展力方面，9款樣本包括（#1）「lululemon」、（#3）「Too Chill for Yoga」、（#4）「Nike」、（#7）「TITIKA」、（#15）「SKULLPIG」、（#16）「Her own words」、（#17）「Aerie by American Eagle」、（#18）「ASICS女式瑜伽緊身褲」及（#19）「AUMNIE」的擴闊能力最佳，均獲4點評分以上。相反，（#6）「PUMA」的表現稍遜，延展率只有61.8%，可能會產生拉扯感，限制了動作的幅度，並會影響舒適感。

（圖片來源：NIKE）

測試還包括洗濯50次後的表現，發現大部份的瑜伽褲樣本經洗濯多次後，拉伸表現會較之前遜色。其中以（#18）「ASICS女式瑜伽緊身褲」的表現差異最大，闊度延展率較洗濯前大幅減少約108%。但整體而言，（#1）「lululemon」、（#3）「Too Chill for Yoga」、（#4）「Nike」的拉伸彈性表現較好，獲最高5點評分。

（圖片來源：ASICS）

（圖片來源：lululemon）

【消委會｜瑜伽褲大比拼】2. 舒適度：全部水氣度高！相宜貨色水份蒸發速度表現最好？

除了拉伸力，舒適、透氣度是用家比較著重的細節。若瑜伽褲透氣性能高的話，愈容易排走濕氣及散熱，穿着感覺會更通爽舒適。消委會指，20款瑜伽褲透水氣度都頗高，全部均達4點評分以上。但水份蒸發速度表現則較參差，以（#2）「GU」、（#6）「PUMA」、（#8）H&M及（#9）「UNIQLO」表現最好，獲5點評分。相反，（#15）「SKULLPIG」僅獲2.5點評分，相差逾4倍！潮濕的衣物容易令體溫下降，亦較易滋生細菌，產生異味。

（圖片來源：GU）

（圖片來源：SKULLPIG）

【消委會｜瑜伽褲大比拼】3. 耐用度：邊款最易縮水甩色？ASICS、Giordano甩色、H&M印花脫落！

著衫最怕甩色，選擇瑜伽褲亦一樣。如染色不牢固的瑜伽褲，有機會在洗濯後或沾染汗水後出現褪色，甚至令染污其他衣物。經消委會測試後，20款瑜伽褲經50次洗濯後都出現不同程度的縮水及甩色，以（#17）「Aerie by American Eagle」的表現最優異，但（#18）「ASICS女式瑜伽緊身褲」的褲身及（#20）「Giordano」的褲袋出現嚴重褪色，（#8）「H&M」褲上的印花甚至脱落，僅得2.5至3.5點評分。

至於耐磨及耐爆能力方面，20款瑜伽褲的表現屬現想，未有出現磨損、斷紗等情況，但以（#16）「Her own words」的耐爆力最低，僅得4點評分。

（圖片來源：H&M）

（圖片來源：Her own words）

【消委會｜瑜伽褲大比拼】4. 化學安全程度：含游離甲醛刺激皮膚！兩款樣本檢出！

消委會續指，在化學物質檢測中，（#16）「Her own words」及（#19）「AUMNIE」兩款樣本均檢出含微量游離甲醛。若衣物布料釋出的游離甲醛較多，有機會令用家皮膚受刺激，嚴重的或會出現過敏性接觸性皮膚炎，應小心選擇。

（圖片來源：AUMNIE）

【消委會｜瑜伽褲大比拼】5. 纖維成份標籤準確度：AUMNIE標示與實際相差8.2%！

參考歐盟法規，混紡纖維衣物的標示成份與實際成份的差異不應超過3%。大部分瑜伽褲樣本檢出的纖維成份，均符合歐盟法規要求，惟（#19）「AUMNIE」所標示的成份與實際檢出的相差高達8.2%，僅獲1點評分！

消委會測試電瑜伽褲總評分：

［總評分5星］

#1 「lululemon」Align High-Rise Pant 24" Asia Fit（$880）

［總評分4.5星］

#2 「GU」 Women Sports Leggings GA（$149）

#3 「Too Chill for Yoga」Chill Premium Meguro Sports Pants（$319）

#4 「Nike」Zenvy Legging 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲（$799）

#5 「adidas」Tight Fit Super High Rise 7/8 Style YOGA YGA LUX 78 TIG（$699）

#6 「PUMA」Train PUMA STRONG HW Tight（$299）

#7 「TITIKA」Zero Touch Leggings 25"（$590）

［總評分4星］

#8 「H&M」Studio tights SoftMove DryMove（$249）

#9 「UNIQLO」AIRism Soft UV Protection Pocket Leggings（$199）

#10 「Sweaty Betty」Super Soft Flow 7/8 Yoga Leggings（$980）

#11 「Decathlon」KIMJALY 緊身褲 520 ACTION（DOMYOS）（$299）

#12 「alo」7/8 High-Waist Airbrush Legging（$810）

#13 「Cotton On」iBody Petite Ultra Soft Booty Lift Pocket Full Length Tight（$229）

#14 「Under Armour」Meridian Ankle Leg Pinktuk（$599）

［總評分3.5星］

#15 「SKULLPIG」PLAX AIR Leggings（$355）

#16 「Her own words」72118XP065 GRI S（$448）

#17 「Aerie by American Eagle」OFFLINE By Aerie Real Me 7/8 Legging（$490）

［總評分3星］

#18 「ASICS」女式瑜伽緊身褲（$490）

#19 「AUMNIE」Nude Seamless Ankle Crops（$499）

#20 「Giordano」G-MOTION Leggings（For women）（$230）

大家選購及保養瑜伽運動褲時，可參考消委會的5個貼士：

1. 應按運動類型及強度去選擇合適的瑜伽褲或緊身運動褲，購買前應親身試穿，若脫褲後發現皮膚有壓痕，即代表褲的尺碼太細，會影響舒適感。

2. 穿着後盡快清洗，因汗水容易滋生細菌及發霉，產生惡臭，亦會影響布料彈性。

3. 清洗時，切勿使用衣物柔順劑，否則會將污垢鎖於纖維裡，令異味逗留及破壞布料彈性。

4. 勿以高溫洗濯，或以乾衣機高溫烘乾及熨瑜伽褲，有機會破壞布料的排汗功能及回彈力，令褲身縮水變形或變色。

5. 若以洗衣機清洗，宜將瑜伽褲裡外反轉，並放入洗衣袋以低速洗濯。