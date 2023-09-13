Apple Watch | 最新發佈Apple Watch Series 9 / Ultra 2！近距離搵iPhone、支援Siri、點兩下手指聽電話！即睇顏色+價錢+開賣日期

在9月13日，已經舉行了Apple發佈會2023已了，今次主要的重點是iPhone 15 Pro、iPhone 15、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及全新USB-C接口。如果大家對iPhone沒有與趣或者上年剛換新的，那不如先看看Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2的亮點、價錢及重要日期！

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大家有用Apple Watch嗎？Apple發佈會中指出，將會推出Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2，2款都加入了不同的新功能。而Apple Watch會跟Hermès和Nike推出錶帶，而Nike錶帶更會使用環保再生物料製造。好，先看看Apple Watch Series 9！Apple Watch Series 9錶殼有41毫米及45 毫米，可以選擇鋁金屬或不鏽鋼，鋁金屬顏色有粉紅色、午夜暗色、星光色、銀色及(PRODUCT)RED；不鏽鋼顏色有金色銀色及石墨色。而今次加入了不同的功能，一齊看看當中的亮點！

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9

亮點1：S9新晶片

Apple Watch Series 9 的晶片都升級了，採用S9 SiP晶片，雙核心CPU擁有56億電晶體，比S8晶片多60%；4核心神經網絡引擎對於處理機器學習工作的速度快2倍，令到速度更快更易用！

亮點2：兩指互點兩下手勢

第二個亮點是將於十月推出「兩指互點兩下手勢」，當大家雙手都拿著東西時，只需以食指和拇指互點兩下，就可以進行不同的指令，包括接聽來電、打開通知、或執行播放和暫停音樂等。

亮點3：升級螢幕亮度

Apple Watch Series 9採用常亮Retina顯示器，而螢幕亮度高達2,000尼特，是Apple Watch Series 8 的2倍，在大太陽下都可以看得清楚。如果在低光環境下，大家可以調暗至只有1尼特亮度。

亮點4：支援Siri

Apple Watch Series 9可以支援Siri，而Siri 聽寫的準確度提升達25%。

亮點5：可精確尋找iPhone

大家可能常常會不知道自己把iPhone放到哪裏，而Apple Watch Series 9配備第二代超寬頻晶片，大家可以用精準尋找功能，近距離尋找iPhone，更快找出自己的iPhone 的所在位置。

亮點6：設不同App照顧你的健康

大家更可以使用不同的App監察院著不同的健康指數，包括血氧、心電圖、體溫感應、經期追蹤支援排卵期回溯推⁠算等等。

如果大家都想入手的話，就要注意預訂及發售日期。要留意每位顧客限購6隻 Apple Watch Series 9（GPS）及6隻 Apple Watch Series 9（GPS + 流動網絡）。

價錢：鋁金屬$3,199起、不鏽鋼$5,499起

發售日期：9月22日

規格及詳情按此

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