消委會測試 | 13款風筒大比拼！負離子濃度相差逾106倍！$199米家Mi媲美$3,680 Dyson！億世家吹頭最快！邊款最慳電？受熱最均勻？即睇詳細評分

無論男士或女士，每日洗髮後吹頭或是準備出街扮靚靚，風筒總是不可或缺的好幫手。但近年坊間推出的風筒設計款式五花八門，且售價差距亦可以很大，究竟應如何挑選一個最理想的風筒？邊款又風筒最慳電節能？最唔傷頭髮？吹風最寧靜？即刻睇消委會報告！

消費者委員會（消委會）最近測試了市面上13款聲稱具備負離子功能的風筒，比較項目包括性能、安全程度及能源效益表現等，結果發現吹乾速度、加熱均勻性及量得的負離子濃度均表現參差！其中售價相差約18倍的風筒，即這次測試中最貴的（#9）「Dyson」及最平的（#8）「米家Mi」風筒，其性能表現均獲得4分總評，反映質素與價格未必成正比。

（圖片來源：消委會）

（圖片來源：消委會）

消委會風筒大比拼 | 1. 吹乾速度：最快與最慢差4分鐘！

消委會測試的13款風筒樣本，額定功率由1,000W至2,300W（瓦特），售價約由$199至$3,680不等。其中7款為額定功率1,700W或以上的型號，不設電壓掣；其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中有兩款是設有雙電壓選擇的「旅行風筒」。

而樣本內的風扇摩打分別有傳統刷直流式、無刷直流式（brushless DC），以及交流式（AC）摩打3款。較新款型號的風筒多數採用無刷直流式摩打，優點是轉速較高，且没有石墨刷的摩擦損耗，會較耐用，能源效率亦較高，但變相操控電路亦較複雜，一般售價較高。

風筒主要功能是吹乾頭髮，於吹乾速度測試中發現13款樣本量得的吹乾速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量的水份所花的時間相差約0.85倍。即最快吹乾頭髮的風筒樣本需時5分鐘，最慢則為9分鐘，而長期使用過高溫度吹頭髮，可能對髮質造成較大損害。

以額定功率1,700W或以上型號為例，（#1）「億世家echome」的吹乾速度最快，而（#6）「ghd」及（#7）「Parlux」則較慢。額定功率1,600W或以下型號的吹乾速度，普遍不及較高功率的組别，（#10）「iLIVI」、（#11）「Nobby by Tescom」及（#13）「amika」的吹乾速度較慢，僅獲3星。

（圖片來源：億世家）

（圖片來源：ThinkBusiness）

【消委會｜風筒大比拼】2. 吹髮溫度及加熱均勻性：Dyson溫度高過沸水？米家Mi加熱最均勻

除吹風速度外，吹髮溫度及加熱均勻程度亦是影響頭髮造型的主要因素之一，溫度過高可能會令髮質受損。消委會發現測試的風筒樣本中，吹髮溫度介乎51°C至108°C之間，當中以（#11）「Nobby by Tescom」整體的吹髮溫度較低，由57.3°C至64.8°C，比建議的溫度低約10°C至18°C，使用時或需將風筒放近一點。

（圖片來源：Nobby by Tescom）

而（#6）「ghd」及（#9）「Dyson」兩款樣本，於個别測試中所量得的溫度均超過96°C，其中（#9）「Dyson」的最高吹風溫度更達108.1°C，比沸水更高溫，獲最低3.5點評分。

消委會同時測試了風筒加熱均勻度，當中以（#8）「米家Mi」表現最佳，獲最高5點評分。而額定功率1.600W或以下的（#13）「amika」則較遜色，僅獲3點評分。

（圖片來源：豐澤）

（圖片來源：豐澤）

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