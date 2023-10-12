抵買家電 | 買電視、冷氣機要睇時間、旺季淡季？台灣媒體公開各大電器最抵買月份！10月買冷氣機最平？幾時買雪櫃最好？買手機要睇準呢個時機

雪櫃、冷氣機、電視等家電一壞就要花上幾千元購買一台新的，好肉赤！大家除了趁著各大商舖做減價優惠，或者留意信用卡回贈著數等入手外，原來在不同月份購買個別電器，亦會比平時便宜！假如不太趕急換新機，又或者知道家中電器快壞，可以留意一下甚麼月份入手最抵！

冷氣機價格要睇需求量！今個月入手最平？

雪櫃、冷氣機、電視、電話等樣樣都價值幾千元，偏偏大部分也是生活必需品，非買新不可！根據台灣《中時新聞網》報道，有網民發現原來不同電器的價格會隨著不同月份而升跌！如果睇準時機，更可能省卻近千元！

台灣網友發現，如果要購買電視，在每年4、5及9月是最好時間；而雪櫃是在1、4及11月最抵買。當地相關業界人士解釋，其實有些電器的價格隨著需求量而定價，例如雪櫃會在4至5月較便宜；冷氣機則因在天氣開始轉涼的秋天月份—9及10月最抵，各間廠商會在這段時間清貨，因此會推出優惠或配合週年慶減價！

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（圖片來源：Envato）

至於幾乎每時每刻都要用到的電話亦有「旺、淡季」，台灣電話行業人士指在每年11、12月年末大減價時換新機會比較便宜，但最適合入手新電話的時機其實是該牌子新機發佈前2個月，價錢可相差接近3,000至4,000元台幣，即近千港元！大家想換新電話時，不妨看看是否最抵時機，不是的話可以忍忍手，等待最低價格才入手！

（圖片來源：Envato）