消委會報告｜8大Vlog用相機比拼！富士X-T5拍片有驚喜、Canon R8夠輕CP值最高？Panasonic S5 II低光表現出色！一文睇清總評+售價

又到年尾旅遊旺季，想把出遊時的開心時間紀錄下來，不少人也會購入一部可換鏡相機，除了用來拍照，亦可以拍拍Vlog，和朋友分享旅遊點滴。最近消委會便分享了最新的可換鏡頭相機套裝點評，由入門至高階型號也有齊，如你也正考慮買相機，便要做足功課才入手！

是次報告由國際消費者研究及試驗組織統籌，委託歐洲的檢定中心進行測試和評審，一共測試了8款可換鏡頭相機套裝，包括入門、中階及高階型號，售價由$5,280至$21,990元不等。而樣本主要按其重量分成2組：「394克至530克」和「622克至800克」，兩組別中均有全片幅及APS-C片幅類別，即睇8部相機詳細點評！

重量介乎394克至530克（輕巧型）

1. 佳能 Canon EOS R8 + RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM （售價：$13,980）





Canon R系無反相機由入門至專業機身也一一有齊，而R8便是系列的全片幅入門相機，機身連RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM鏡頭為519克重，算是中規中矩。根據消委會點評，Canon R8整體拍照表現佳、低光拍照、防震也表現不俗；拍片穩定性高，不過在昏暗環境下拍攝色彩會稍為偏橙，影片聲音則略有雜聲，算是CP值高，獲4.5星。

2. 富士 Fujifilm X-S20 + FUJINON SUPER EBC XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ（售價：$13,999）





想要保值，不少也會選擇入手富士相機，皆因富士二手價長期高企，幾年後要換新機也不會蝕太多錢。富士X-S20是品牌的入門級APS-C細機，機身連15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ鏡頭重530克，同品牌相機中算是輕量。根據消委會點評，富士X-S20自動拍攝和低光拍照均表現理想，防震尤其出色；相機設有Vlog拍攝模式，惟拍片表現稍遜，在昏暗環境下曝光不足，雜訊明顯，色彩亦偏紅紫色，開機拍照或拍片等候時間亦較長，獲4.5星。

3. 佳能 Canon EOS R50 + RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM（售價：$6,580）





Canon R50以「超輕巧VLOG換鏡相機」自居，這部APS-C相機連鏡僅重415克，十分輕便，根據消委會點評，Canon R50拍片表現理想兼穩定性高，加上開機拍照反應快，等候時間只需0.9秒；惟防震表現平平，模擬手持拍攝距離較遠的影像時，照片會略為模糊，影片聲音質素同樣一般，獲4星。

4. 佳能 Canon EOS R100 + RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM（售價：$5,280）





如追求更輕便，還有Canon R系的R100。R100為同系列最輕巧的相機，連鏡僅重394克，真是沒有更輕只有最輕。消委會點評指，Canon R100拍攝表現佳，拍片表現、防震也不俗；惟低光環境下拍攝的照片較模糊，機背屏幕也不支援觸控操作及屬固定式設計，取景時會較為不便，獲4星。

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