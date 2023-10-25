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25/10/2023

SOGO感謝祭2023 | 崇光百貨5大優惠焦點！激減過萬羽絨被、低至38折按摩椅、半價換可摺疊行李箱、快閃網店優惠碼減高達$120！即睇日期詳情

#SOGO #美妝 #Jetso #優惠碼 #可摺疊行李箱 #Charlotte Tilbury #購物 #銅鑼灣 #化妝品 #床上用品 #著數 #崇光網上商店 #感謝祭 #廚具 #羽絨被 #崇光百貨 #按摩椅
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Text: Kennis Wong

　　崇光SOGO感謝祭開始喇！為響應日本感謝祭，今次祟光百貨的優惠會維持一個月！由10月27日至11月26日期間，聯同500個商戶於崇光銅鑼灣店及SOGO eStore分兩階段推出不同購物優惠，女士們最愛的名牌手袋更低至4折！即日起到10月26日更有網購優惠！即睇有甚麼必掃重點產品！

 

SOGO感謝祭優惠 ︳ 1. 快閃網店優惠碼：最多減$120

 

　　SOGO感謝祭門市優惠未開始之際，大家可以率先在崇光網上商店搶購一番！凡單一購物滿$1,800，輸入「TW60」即可享$60折扣，買滿$3,200，輸入「TW120」更即減$120！大家可以立即看看有甚麼心水產品直接加入購物車啦！

 

網店優惠碼

1. 凡單一購物滿$1,800，輸入「TW60」即可享$60折扣

2. 凡單一購物滿$3,200，輸入「TW120」即可享$120折扣

網店請按此

 

　　快速看看網店，發現現時正進行不少大減價！冬天快來，SOGO網店上不同的羽絨被都有優惠，最抵的是Casa Calvin 100%臻品白鵝羽絨被，勁減超過1萬元，由原價$16,399減至$6,299！還有不同的廚具、寢室用品等均有激減折扣，部分產品尚存少量，欲購從速！

 

Casa Calvin 100%臻品白鵝羽絨被

原價：$16,399；優惠價：$6,299

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

Joseph® Joseph Elevate™ 高級不鏽鋼廚刀及防霉竹刀座套裝

原價：$1,748；優惠價：$868

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

 

SOGO感謝祭優惠 ︳2. 銅鑼灣門市4大類產品大減價！按摩椅低至38折

 

　　感謝祭維時一個月，銅鑼灣店及SOGO eStore均有優惠，由10月27日至11月12日為第一階段，而11月13日至26日則為第二階段。每期減價貨品不斷更新，SOGO祟光百貨就搶先公布首3日（10月27至29日），來自美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart食品的焦點精選優惠貨品，每日有不同產品優惠，大部分都低至半價或以上！

 

　　最吸睛的一定是OTO CYBER-Couch（CU-06）按摩椅，低於38折出售，由原價$24,800減至$9,388，而一些來自Freshmart的日常食品或補品的優惠亦不遜色，5包裝養生湯料包以優惠價$99.9（原價$236）出售，平均不用$20就能煲靚湯！愛吃燕窩的養生人士留意，燕之家官燕盞 5A禮盒4両裝亦由$7,488勁減至$3,588！趁感謝祭一定要大手入貨！

 

MICHAEL KORS Camille手提袋

優惠日期：10月27日（星期五）

原價：$4,500；優惠價：$1,800

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

 

Fissler Vitavit Premium S4 22cm高速鍋 6L+3.5L 套裝、HSS5件廚具套裝、250ml不鏽鋼清潔劑 （德國製）

優惠日期：10月27日（星期五）

原價：$6,848；優惠價：$3,888（限量50套）

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

OTO CYBER-Couch（CU-06）按摩椅

優惠日期：10月28日（星期六）

原價：$24,800；優惠價：$9,888

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

平和™ 滋潤養生湯料包5包優惠裝（送牛大力 150g 1 包

優惠日期：10月27日（星期五）

原價：$236；優惠價：$99.9

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

燕之家 官燕盞5A禮盒4両裝

優惠日期：10月29日（星期日）

原價：$7,488；優惠價：$3,588

（圖片來源：SOGO Hong Kong）

 

下一頁：即睇額外「期間限定」優惠！

 

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