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07/11/2023

MUJI｜日本無印良品公開6大隱藏人氣日用品！收納盒可變捲線器＋手機架？$8即棄抹眼鏡紙香港都買到！

#無印良品 #Muji #優惠 #感應燈 #感應燈 #收納盒 #抹銀布 #咭片盒 #抹眼鏡紙 #日用品
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Text: Louise Yuen Photo: IG @muji_global

　　日本無印良品 Muji 不時在社交媒體分享店內的隱藏人氣商品，今次以實用日常小物為主題，一次過公開 6 個當地熱賣 item， 部分更可以在香港無印良品買到，價錢不過 $30！值得一提，無印良品在 11 月 3 日至 12 日期間，將於全港店舖及香港官方網上商店同步舉行「週間 MUJI week」，店內提供多項限定優惠外，會員消費再有額外 9 折，是時候掃平貨喇！

 

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無印良品MUJI Week優惠！服飾／家居用品／食品低至8折！一招再攞額外9折︰人氣羽絨$267、收納箱$17起、行李箱都減價！

 

Muji人氣日用品01｜便攜式抹眼鏡紙

 

　　便攜式抹眼鏡紙以極細壓克力纖維不織布製成，拭淨力佳，可以擦走眼鏡、鏡子，甚至智能手機及電腦螢幕上的污垢。

 

 

 

便攜式抹眼鏡紙
售價︰8 港元
詳情︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4548718959402

 

下一頁︰更多Muji隱藏人氣商品＋週間 MUJI week詳情

 

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