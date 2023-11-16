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16/11/2023

消委會婚攝 | 海外婚紗攝影套餐收費差異大！團隊機票、住宿點計？推銷時口頭承諾不能盡信？即睇消委會離譜投訴個案分享

#結婚 #婚紗照片 #海外拍攝婚照 #海外婚紗攝影 #消委會 #海外婚攝 #消委會報告 #旅遊
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Text: Sammy Leung

　　結婚是人生大事，為了紀念這個重要時刻，除了會宴請親朋好友外，不少人都會去拍婚紗照片，有些更會選擇到海外拍攝婚照，留下美好的回憶。但要找合適的海外婚紗攝影服務不是容易的事情，所以早前消委會收集了14間公司提供的海外婚紗攝影服務資料，總結了一些重要的要點及小貼士；而更列出了2個新人遇上不好婚紗攝影服務的個案，如果大家接下來要使用相關服務，都可以看一看，作一個參考。

 

4大熱門地區套餐收費！機票和住宿又怎樣計？

 

　　消委會收集了14間公司提供的海外婚紗攝影服務資料，一共69個婚紗攝影套餐，當中包括了4個熱門拍攝地區，日本、韓國、布拉格及澳門。69個套餐收費由$10,980 至$58,999，當中以韓國套餐的收費差異最大，先看看這4個日本、韓國、布拉格及澳門熱門地區套餐收費：

 

●　日本套餐收費介乎$13,800至 $32,888，拍攝區域包括東京、大阪、京都、輕井澤、沖繩和北海道等

●　韓國套餐收費介乎$14,499至 $58,999，拍攝區域包括首爾和濟州島

●　布拉格套餐收費介乎$15,800至$38,888，拍攝主題包括當地具風格的建築物，例如大橋、城堡或庭園等

●　澳門套餐收費介乎$10,980至$24,599，可拍攝當地景點或顧客自選地點

 

　　海外婚紗攝影服務部分地方出發月份視乎不同公司，會因應當地不同的景色作拍攝主題。但到底去外地拍攝機票和酒店住宿又怎樣計呢？大家需要自費前往拍攝當地的機票和拍攝期間的酒店住宿；至於拍攝團隊的機票和酒店住宿相關開支，就要視乎不同公司而定，有機會是要另外計算的。而消委會收集所有套餐均有提供新娘、新郎拍攝用的禮服、化妝及設計造型，但禮服、化妝和可轉換造型的數量就會有點不同；而禮服挑選及試穿方面就有些會在香港進行，有些則會到當地才安排揀選禮服及試身。

 

示意圖(圖片來源：Unsplash @Marc A. Sporys)

 

套餐會包多少相片？會有相片原檔嗎？

 

　　到了大家最關注的成品，各套餐拍攝相片的數目由120至約 1,000張不等，部分公司是不會將所有相片原檔給予顧客，所以大家購買服務前一定要問清楚。至於套餐內送回執修後的相片數目由20至80張，更會包括不同尺寸的相簿、油畫或大相。如果大家再要加選已執修的相片，收費由每張$50至$300；如加選入相簿，則由每張$180至$488。

 

　　而消委會方面，整合了大家使用海外婚紗攝影服務時有機會遇到的情況，大家都要留意：

 

●　訂金及費用支付：少部分公司會要求落單時必須即時繳付全數費用，另外有些會要求套餐收費的40%至80%不等，若大家想分期支付就要再問。至於尾數，有公司要求在落實拍攝日期當天或挑選禮服當天支付，有些可以在拍攝前5天至3個月內支付

●　落實拍攝日期：普遍要在落單時或拍攝前1至3個月內落實拍攝日

●　改期：如果要在短時間內改期須付行政費或全數套餐費用，並不是每一間都可以免費改

●　準新人取消行程：大部分都不可退款，但有機會可延期、轉換拍攝地點或使用其他服務。

●　婚攝公司取消行程：過半公司指不會有這情況出事。不過有小部分公司可以全數退款，有些公司表示不設退款，可以轉往其他地區拍攝或轉用其他服務

●　遇突發情況未能成行：如果當地有天災、黑色旅遊警示甚或爆發疫情， 全部公司都不可退款，只可延期或轉往其他地區拍攝

●　超時拍攝：每小時收$1,000 至 $5,000

●　景區門票、租車及燃油費：行程中特定開支，好像是租車、公路費、隧道費等有機會是另計的

●　拍攝遇上惡劣天氣：有部分公司可以改期；但有機會如常拍攝，但會視乎情況調動行程

●　取回相片產品：揀相後1至6 個月不等

 

下一頁：拍攝海外婚照投訴個案+消委會7個小貼士

 

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