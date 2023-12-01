工展會2023 | 工展會12月中開鑼！即睇3大優惠亮點！$1買NMN保健品、金勾翅！$349買名牌深煎鍋！安記買滿額狂送鮑魚！點攞禮品？即睇詳情、門券價錢

第57屆工展會將於12月16日至2024年1月8日在維多利亞公園舉行，為期接近一個月！今年與以往一樣，會有超過900個戶外攤位，分為9個區域，糧油麵食、美容保健及蔘茸海味都有得買！還有全新面貌的「潮飲‧潮食」美食區集齊本地同世界各地美食，更首度有售賣酒精飲品攤位！現在就率先帶大家看看有甚麼最筍產品！

工展會2023 ︳ 1. 消費指南優惠：$1金勾翅！深煎鍋套裝低近1折、安記買滿額送鮑魚！

各位去過工展會的精明消費者應該對場內有各式各樣的產品賣出並不陌生！今年設有三重購物優惠時段，數百款產品低至1蚊1折，包括1折紅白酒、1蚊金勾翅、1蚊NMN保健品、2蚊泰國香米福袋等。同場亦有其他激減產品，其中最吸睛的一定是深煎鍋連矽膠鑊鏟套裝，由原價$2,298劈價至$349，計算一下有接近15折，十分抵買！除了深鍋外，廚具優惠還有憑券亦可以$30購買2把水果刀，大家有興趣的話記得save低圖片到場選購！

ZWILLING Now Plus深煎鍋28cm套裝2件

標準價：$2,298；優惠價：$349

攤位：昌興(1917)有限公司（攤位編號: 6B31-36）

（圖片來源：工展會）

憑券可按優惠價購買2把水果刀（原價$128）

攤位：施耐福亞洲有限公司（攤位編號: 6B01-02）

（圖片來源：工展會）

另外糧油食品也有勁減貨品！同心堂高罐裝元貝汁鮑魚$245有6罐、安記買滿指定金額即送鮑魚！最多可獲紅燒鮑魚一罐及即食溏心鮑魚3隻裝一盒！喜歡吃海產就要留意合泰海產的產品—元貝或櫻花蝦XO醬$90兩樽（原價$128一樽），以及半價鱈魚膠$500兩磅（原價：$298一磅）！

同心堂高罐裝元貝汁鮑魚 $245六罐

攤位：同心國際發展有限公司（攤位編號: 5C16-19）

（圖片來源：工展會）

買滿$500送紅燒鮑魚一罐

買滿$800送即食溏心鮑魚3隻裝一盒

買滿$1,100送紅燒鮑魚一罐及即食溏心鮑魚3隻裝一盒

攤位：安記海味有限公司（攤位編號: 2B58-61）

（圖片來源：工展會）

元貝或櫻花蝦XO醬$90兩樽（原價$128一樽）

半價鱈魚膠$500兩磅（原價：$298一磅）

攤位：合泰海產貿易有限公司（攤位編號: 6C20-22）

（圖片來源：工展會）

至於保健品亦有不同的優惠，於由Do姐鄭裕玲代言的蟲草大王買滿$1,000即減$50、場內以「無痛關節」補充品聞名的樂怡善全場低至半價！還有日本命力低至$20的各種健康食品試食裝，包括美目藍莓素及強腦素試食裝等！

憑券於蟲草大王工展會攤位購物滿$1,000即減$50

攤位：華鏗貿易有限公司（攤位編號: 1B34-39）

（圖片來源：工展會）

全場低至半價

攤位：生命營養國際有限公司（攤位編號: 5C01-02）

（圖片來源：工展會）

美目藍莓素試食裝 $20（原價：$80）

強腦素DHA70試食裝 $20（原價：$80）

強骼素7天試食裝 $50（原價：$120）

強心素7天試食裝 $80（原價：$150）

攤位：康盟有限公司（攤位編號: 5C63-64, 67-68）

（圖片來源：工展會）

工展會2023 ︳2. 電子消費獎賞：買滿$300即抽獎，可累積單據！

由首日12月16日至最後一天1月8日都有抽獎，凡以電子消費買滿$300或以上，即可獲得一次抽獎機會，還可以累積2張電子單據湊夠數！而以最多3張單據消費滿$600或以上，就會獲得2次或以上的抽獎機會！不過現時仍未公布獎品詳情，大家記得密切留意，一旦有心儀禮品就記得參加抽獎，不要錯失機會！

電子消費獎賞

日期：12月16日至2024年1月8日

參加條件：

1. 以電子消費、可累積最多2張單據買滿$300或以上可獲1次抽獎機會；可累積最多3張單據買滿$600或以上可獲2次抽獎機會

2. 不接受任何現金付款之收據、手寫單

3. 須於每日展會結束前30分鐘前會截止排隊

（圖片來源：工展會）

工展會2023 ︳3. 免費有禮送：Facebook、IG上載限時動態即獲禮品包！首1,000名有入場禮品？

去到工展會，就算不購買也有獲贈免費禮品包的機會！只要在Facebook或者Instagram追蹤工展會社交平台，然後使用指定濾鏡遊戲，拍下展會現場實境，再Tag @hkbpe及Hashtag「#hkbpe」，成功上傳至限時動態後即可到禮品換領處領取精美禮品包！假如你是每日首1,000名購票入場者，還可獲贈「入場禮品」，價值$10至$60不等！

（圖片來源：工展會）

第57屆工展會詳情

日期：12月16日至2024年1月8日（共24天）

時間：

12月16至22日、1月1至7日上午11時至晚上9時

12月23至31日上午11時至晚上10時

1月8日上午11時至晚上8時

地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口）

門券價格：$8（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場）

*晚上7時後免費入場

購票方法：工展會App、AlipayHK及Alipay App、MyLink App公開發售

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