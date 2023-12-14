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14/12/2023

IKEA台灣暢銷排行榜公開！收納車、衣櫃打入家具榜Top 5！$9.9買到銷量冠軍居家小物、衣架竟排第2！全部香港買到

#Shopping #生活百科 #IKEA #傢俬 #居家小物 #密實袋 #衣架 #收納箱 #購物袋 #收納 #抽屜 #衣櫃 #除塵轆 #OL小物
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Text: Louise Yuen

　　IKEA 的傢俬及生活用品向來種類齊全，設計簡潔又實用，加上性價比極高，一直深受大家喜愛。最近台灣 IKEA 公布了 2023 年家具及居家小物的暢銷排行榜，這個抽屜組合及收納推車打入三甲，$9.9 的好用除塵轆則為暢銷居家小物冠軍，即睇完整名單！

 

台灣IKEA暢銷家具！抽屜組合、收納推車登三甲

 

　　IKEA 絕對是大家入手平價傢俬的好地方，由梳化、餐枱、電視几、衣櫃至大床都一應俱全，而「ALEX 抽屜組合」在台灣更是熱賣家具的第 1 位，最吸引是設有不同高度的抽屜，不論是收納化妝品、文件、雜物都合用，而且可搭配書桌或單獨使用，實用度滿分！RÅSHULT 及RÅSKOG 活動几分別排第 2、3 位，同是三層推車設計，分別只在於其尺寸，最好放在廚房，一車放滿調味料、食材、零食，可說是家中必備的收納好物。第 4 位是 KLEPPSTAD 三門衣櫃，自 2021 年起成台灣暢銷榜常客，其空間夠大，除了掛衣，還能加裝層板成 4 格，放近百件 Tee 都不是問題。第 5 名是 KALLAX 層架組合，同樣是高靈活性的家具，可以直立放置作層架組合、橫放作餐具櫃，或者用成分隔牆使用！

 

台灣 IKEA 家具類暢銷排行榜

 

1.    ALEX 抽屜組合（36x70 厘米）$690

2.    RÅSHULT 活動几（28x38x65 厘米）$279.9

3.    RÅSKOG  活動几（35x45x78）$329.9

4.    KLEPPSTAD 三門衣櫃（117x176 厘米）$1,290

5.    KALLAX  層架組合（77x147 厘米）$699

 

ALEX 抽屜組合（36x70 厘米）$690

RÅSKOG  活動几（35x45x78）$329.9

 

台灣IKEA暢銷居家小物！$9.9除塵轆最人氣

 

　　家具以外，台灣 IKEA 也公布了暢銷居家小物排行榜，排名第 1 位非 BÄSTIS 除塵轆莫屬，每個唔使 $10，一轆即可快速清除衣服、傢俬及汽車座位上的灰塵、絨毛及寵物毛，超方便，尤其受貓奴、狗主喜愛！第 2 至 5 位依序為一套 10 個的 SPRUTTIG 衣架、SAMLA 連蓋收納箱、FRAKTA 購物袋、ISTAD 密實袋。

 

台灣 IKEA 居家小物類暢銷排行榜

 

1.    BÄSTIS 除塵轆 $9.9

2.    SPRUTTIG 衣架 $14.9

3.    SAMLA 連蓋收納箱（57x39x28 厘米／45 升）$79.9

4.    FRAKTA 購物袋 $9 起

5.    ISTAD 密實袋 $19.9 起

 

BÄSTIS 除塵轆 $9.9

ISTAD 密實袋

 

網址︰www.ikea.com.hk/zh

 

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