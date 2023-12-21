MUJI｜日本無印良品暢銷排行榜2023！邊款咖喱撼贏收納箱排第1？抹眼鏡紙上榜！「八寶菜拌飯汁」是甚麼？公開最人氣料理包、零食、日用品

無印良品 Muji 主打簡潔實用設計的日用品，加上貨品種類多，由文具、食品、廚房用品、服飾、家具、寢具、收納用品至美容護理用品都有，深受港人歡迎。深明店內好物多到數唔晒，日本 Muji 於是每年年末公布暢銷排行榜，為大家整理年度最熱賣 item，大部分更可於香港無印良品買到，讓大家下次逛 MUJI、站在琳瑯滿目的貨架前，也可作參考！

從今年日本 Muji 年度暢銷排行榜可見，「居家收納」亦是熱門關鍵字，不同大小的收納箱包辦 Top 10 名單當中的 6 席，當中 PP 文件格、PE 儲物盒更頭 2、3 位。雖然如此，牛油雞肉咖喱仍然穩守年度暢銷冠軍寶座，用上多達 23 種食材製作而成，咖喱濃厚還帶爽甜口感。而只賣 $8 港元的便攜式抹眼鏡紙，可以擦走眼鏡、智能手機，甚至電腦螢幕上的污垢，被日本人盛讚為日常必需品，排名第 5。

MUJI年度暢銷第一位︰牛油雞肉咖喱

牛油雞肉咖喱是印度咖喱口味速食包，以番茄、腰果及多種香料製成，味道濃郁，長期上榜 MUJI 暢銷排行榜。

牛油雞肉咖喱

價錢︰$30

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550344259030

第二位︰PP文件格闊形A4

排名第 2 的 A4 呎吋 PP 文件格以灰白色設計，美觀又實用，可以放在廚房收納清潔用具，或者置於洗衣機旁存放洗衣液、補充裝及晾衣架等洗衣用品。日本網民更大讚這系列的收納箱夠堅固，可按自己喜好加蓋子及滑輪，「於房中縫隙加設儲物盒。」

PP文件格 闊形 A4 灰白色（W15 X D32 X H24CM）

價錢︰$38.5（原價︰$55）

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550344902813

第三位︰PE儲物盒 中

有別於 PP文件格，這款 PE 儲物盒以柔軟的聚乙烯製造，耐冷又防水，可以擺放食材入雪櫃。另外加配蓋子，則可堆疊使用。

PE儲物盒 中（W25.5 X D36 X H16 CM）

價錢︰$70

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4547315197842

第四位︰PE儲物盒用蓋 半型

PE 儲物盒的蓋子同樣以聚乙烯製造，容易打開、關閉，而且弄髒後用水清洗便可。

PE儲物盒用蓋 半型（W18.5 X D26 X H1.5 CM）

價錢︰$20

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4547315197828

第五位︰便攜式抹眼鏡紙

便攜式抹眼鏡紙以極細壓克力纖維不織布製成，拭淨力不錯，能擦走眼鏡、鏡子、智能手機及電腦螢幕上的污垢。，網民大讚是這是日常必需品。

抹眼鏡紙

價錢︰$8

網址︰www.muji.com.hk/zh/product/4548718959402

下一頁︰MUJI最人氣食品料理包、零食公開！咩係「八寶菜」？