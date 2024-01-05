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05/01/2024

深圳Costco 1.12正式開幕！一招搶WeChat Pay百元大禮包！盤點日、台10大人氣必買item︰品客迷你薯片/ 被喻史上最好食戚風蛋糕/ 皇家植物園認證洗頭水

#Costco #開市客 #週末好去處 #甜品 #OL小物 #深圳 #短線遊 #Shopping #Herbal Essences #Kirkland Signature #品客薯片 #品客 #薯片 #零食 #朱古力 #Monbana #PASQUIER #蛋糕 #CJ #牛骨湯 #朱古力餅 #Walkers #蘇格蘭皇家 #龍華區
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Text: Louise Yuen

　　美國連鎖超市 Costco（開市客）分店遍布英國、法國、加拿大、日本、台灣等地， 2019 年起把版圖延伸至中國，並先後於上海、蘇州、寧波及杭州開設集超市、百貨於一身的會員制倉儲式量販店，最新一間即將落戶深圳龍華區，佔地 1.5 萬平方米，設有新鮮食品、家品、雜貨、汽車用品等區域，並於 1 月 12 日便正式開幕，到時肯定成為深圳最新的 shopping 朝聖地。今次為大家盤點 10 大紅遍日本、台灣 Costco 的人氣商品，下次去深圳行逛 Costco 開市客自然能更快鎖定目標！

 

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深圳好去處 ︳ Costco明年初龍華區開幕！開張前登記會員入會費即減¥100、平過山姆超市！一張卡全球通用！最多可申請6張副卡？即睇登記會員教學

 

　　深圳 Costco 開市客正式開幕前率先推出 2 大優惠，包括由即日起至 1 月 11 日辦理 Costco 會員，即可享 ¥100 折扣優惠，以低至 ¥199（原價¥299）入會，有效期從深圳會員店開業之日起算 12 個月；另一個是只需在 Costco 手機應程式或微信小程序開通自動續費，次年會費即減 ¥60。而 WeChat Pay HK 也與 Costco 開市客合作，由 1 月中旬起向 WeChat Pay HK 用戶送出總值 $128.88大禮包，人人有份！而且大家只要在 2 月以 WeChat Pay HK 港幣消費，即可享三倍 WePoints 積分，邊買邊賞！

 

WeChat Pay HK$128.88 大禮包包括：

  • 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿HK$200減HK$20優惠。

  • 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿HK$400減HK$20優惠。

  • 人人可領HK$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。 

  • 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領HK$20電子現金券禮包。

  • 於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取HK$200 減HK$18.88優惠券。

 

（圖片來源︰開市客）

 

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK）

 

 

 

 
 
 
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Costco 開市客深圳店
地址︰廣東省深圳市龍華區民達路 68 號
電話︰(0755)2798-6868
開幕日期︰2024 年 1 月12 日
網址︰www.costco.com.cn/#/index

 

下一頁︰日本節目公開當地Costco回購率最高食品！

 

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