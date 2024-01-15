消委會｜30款唇膏唇釉安全大比併！逾半含可致敏重金屬！人氣ARMANI、MAC有份！Dior、$160韓牌同獲5星評分！3款超級名牌最低分？

唇膏是一眾愛美人士手袋必備的化妝品，一抹即可輕鬆增添粉嫩好氣息、點綴妝容。消委會最近測試了 30 款受歡迎品牌唇膏、唇釉或液體唇膏的安全性，發現 8 成檢出可能積累於人體的礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）混合物及其類似物，長期在人體肝臟、脾臟等器官積累該等物質的影響仍有待研究。消委會也發現逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，另有 7 款檢出香料致敏物。

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店、個人用品店以及網上商店購買 23 款傳統支裝唇膏和 7 款唇釉或液體唇膏，當中每支售價由 $65 至 $505 不等，每克或每毫升售價則由$15.5 至$130，相差超過 7 倍。

礦物油碳氫化合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個攝入源頭。報告指，多達 24 款唇膏檢出 MOSH 及其類似物，總量由 1.14%至 24%，當中以「Gucci Rouge à Lèvres Voile, 214 Call It A Day」 總含量最高。有海外研究指若每日都使用唇膏，每日經由口服可能攝入 57 毫克唇膏，而每年可能因而吞下 20.8 克，相等於 5 枝唇膏的分量。消委會解釋，MOSH 及其類似物可分為「短鏈」及「長鏈」，有動物研究顯示，前者較易積累在動物肝臟，或與肝臟肉芽腫的形成有關連；後者則可能會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，而在人體積累相關物質可能與脂肪肉芽腫的形成有關連，長遠對人體的影響仍有待研究。

消委會從 23 款唇膏、唇釉中檢出短鏈 MOSH 混合物及其類似物，含量由 0.06% 至 17.8% ，其中以「LANCÔME 瑰麗絕色啞緻唇膏 295 微醺红茶」、「CHANEL 閃漾亮澤唇膏 196 - à demi-mot」、「YSL 絕色柔亮唇膏 13 Nude Era」、「GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏 #110 杏棕玫瑰色」和「GUCCI Rouge à Lèvres Voile, 214 Call It A Day」等 5 款檢出的短鏈MOSH混合物及其類似物含量較高（超過5%），由5.1%至17.8%不等。

另外，4 款樣本也檢出長鏈 MOSH 及其類似物含量較高，由 11.4%至 20.48% 不等，未能符合歐洲消費者組織所建議的 10% 安全限值，包括「MAC 水漾潤澤唇膏 508 Hug Me 」、「OPERA 柔潤亮澤染色唇膏 無花果色 11 Fig」、「CHANEL 閃漾亮澤唇膏 196 - à demi-mot」和「GUCCI Rouge à Lèvres Voile, 214 Call It A Day」，若以每天使用檢出長鏈 MOSH 含量最高的樣本（20.48%）計算，1 年便可能攝入近 4.3 克長鏈 MOSH 混合物，未能符合歐洲BEUC建議的安全限值（safety threshold）。

整體而言，只有 1 款傳統支裝唇膏和 5 款液體唇膏樣本完全沒有檢出 MOSH 和 MOAH，包括︰

1. DIOR — 鏡光誘惑唇膏 527 Atelier

2. TOM FORD — Liquid Lip Luxe Matte #120 Naked Haze

3. cléde peau — Cream Rouge Matte 111 Chocolate Cosmos

4. NARS — 空氣絲絨唇釉 317-SEX KITTEN

5. exce l — 柔滑絲絨啞緻唇釉 LV02 Buttercup

6. Cha rlotte Tilbury —極緻柔霧唇釉 經典祼粉 Pillow Talk Medium Blur

下一頁︰8款大牌唇膏有份！檢出含2至3種可致敏重金屬