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19/01/2024

MUJI｜日本無印良品討論度最高8大好物推薦！賣到斷貨空氣梳化、白朱古力蘋果乾！這款清潔抹紙成污漬剋星！邊幾款香港都買到？（附網店連結）

#Shopping #伯爵茶 #收納盒 #睫毛夾 #日本 #蘋果乾 #清潔抹紙 #無印良品 #抹銀布 #朱古力 #清潔 #梳化 #Muji
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Text: Louise Yuen Photo: 日本無印良品官網

　　日本 MUJI 繼 2023 年暢銷排行榜之後，早前再公開店內討論度最高的好物推薦，由家品、電器、食物、化妝品、護膚品至清潔用品都有。今次為大家盤點 8 大 best pick 日本無印良品好物，像賣到斷貨空氣梳化、污漬剋星清潔抹紙、小巧好用便攜式睫毛夾等等，部分更能在香港店入手！

 

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日本MUJI好物推薦01｜居家必備清潔抹紙！輕鬆擦掉爐頭、浴室污漬

 

　　近期最多日本人討論度的 MUJI 好物要數這款清潔抹紙「水回りの汚れ用　掃除シート」，可以去除煮食爐、水龍頭、浴室裏的頑固污漬，就算是燒焦的鍋子也可輕鬆清洗乾淨。用法簡單，只要把清潔抹紙加水擦洗即可，而且一卷 30 塊也不過 299 日圓（即 16 港元），性價比高。

 

 

 

水回りの汚れ用　掃除シート
價錢︰299 日圓（約 16 港元）
網址︰www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550344314272

 

下一頁︰賣到斷貨空氣梳化！復古簡潔設計CD player

 

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