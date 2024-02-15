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15/02/2024

消委會測試13款電磁爐！$4,280氣霸獲5星評分贏$7,980伊萊克斯！6款電磁爐熱力分布不平均！5款效能級別與標籤不符！邊款性能表現最好？最慳電？使用最方便？即睇詳細評分

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Text: Ko Wong

　　無論是「有飯」或是「無飯」家庭，家中總不能缺少一個煮食爐！隨住時代變遷，近年不少人已經由明火煮食爐改為用電磁爐，貪其容易清洗、易打理，而且烹煮時廚房室溫較低。坊間的電磁爐愈出愈多，又有雙頭及全區域之分，到底哪款烹煮火力最好？熱力分布最平均？最慳電？最方便？消委會最近測試了市面上13雙頭／全區域電磁爐，測試項目包括低火力控制表現、熱力平均、省電及使用方便程度等，結果發現有兩款電磁爐當同時開動兩爐頭時，火力操控未如理想，亦有6款電磁爐熱力分布不夠平均，或會引致食物煮熟程度不一，表現參差，反映質素與價格未必成正比！

 

（圖片來源：消委會）

 

消委會電磁爐測試 | 1. 低火力控制表現：4款獲最高評分

 

　　消委會這次測試的13款雙頭及全區域電磁爐售價由$3,680至＄21,300，額定輸入功率則由2,800瓦特至5,200瓦特不等，全部為嵌入式設計，當中7款亦可作座枱式使用。而其中3款（#11至#13）價格較高的電磁爐屬全區域（flexi zone）型號，使用上較靈活，可將爐面加熱區（即爐頭）二合為一成較大的烹煮區域，方便使用較長的鍋具烹煮或煎煮較大的魚及肉扒。

 

　　先測試各電磁爐的低火力控制，消委會以加熱葵花籽油來評核各電磁爐「慢火」煮食的溫度操控表現，先以低火力設定將油由室溫加熱，期間監察樣本能
否符合標準對低火力控制要求的3個條件，包括開始加熱時，油溫在18分鐘內不可飆升超過53°C；亦不可太慢，即30分鐘內需至少達40°C；以及最高油溫不能升超過上限75°C。測試發現，僅得（#5）「惠而浦Whirloool」的細爐頭、（#11）「Asko」、（#12）「西門子Siemens」及 （#13）「飛雪Fisher & Paykel」 達5點最高評分，能適當控制油溫並符合標準。

 


（圖片來源：豐澤）

 


（圖片來源：Asko）

 

消委會電磁爐測試 | 2. 熱力分布：德國寶爐面溫度過高

 

　　消委會再測試各電磁爐的熱力分布均勻程度，模擬用平底鍋烤餅，並以製成品的整體平均度、對稱度及最深與最淺棕色分别來評分。當中以（#5）「惠而浦Whirloool」及（#8）「伊萊克斯 Electrolux」表現最佳，獲4.5點評分！而（#2）「氣霸Hibachi」、（#3）「樂聲牌Panasonic」、（#4）「德信Küzzo」、（#6）「上將Giggas」及（#7）「尚朋堂Sunpentown」較遜色，餅皮中心較外圍深色，反映熱力分布不夠平均。其中（#1）「德國寶German Pool」中途更因爐面溫度過高而自動終止操作，未能完成測試。

 


（圖片來源：伊萊克斯）

 

下一頁：即睇消委會電磁爐測試——連續煎烤表現、烹煮功能

 

 

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