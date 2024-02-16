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16/02/2024

消委會數商戶積分獎賞計劃3宗罪︰8旬伯伯用實體卡儲分被拒！商戶突然轉軚不收電子禮券？

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Text: Louise Yuen

　　不少商場、商戶為了吸引大家累積消費，都推出聯營或獨立積分獎賞計劃，讓大家賺積分、換不同禮品、折扣、優惠券、現金獎賞等。消委會早前就接獲多宗積分優惠投訴，當中涉及優惠內容前後不符、儲分或使用積分時欠缺彈性等。消委會提醒，商戶應提升資訊透明度，釐清積分獎賞計劃的條款和細則；消費者則應衡量實際需要，勿因積分獎賞計劃而衝動消費。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

個案一：兌換心儀禮品時 商戶稱缺貨但網上有售

 

　　蔡先生參加了 A 商戶定期舉辦的會員積分優惠活動，每消費 $500 可賺取 1 個積分，集滿指定積分便可換取禮品。根據優惠條款，有關積分將於購物後 7 天內存入會員帳戶，而可賺取積分的交易日期至 6 月 30 日止。他在 6 月 19 日消費後，14 天後才獲得積分，需時較商戶的服務承諾為長。

 

　　當他打算換領禮品時，發現心儀禮品已經換罄，而同級禮品亦全都缺貨。由於可賺取積分期已屆滿，他亦無法賺取更多積分以換領高一級別的禮品。其後，蔡先生卻發現其心儀禮品在 A 商戶的網店有售，因而懷疑該禮品並非缺貨，並多番向商戶表示不滿。惟 A 商戶堅持回覆「禮品數量有限，換完即止」，他遂向消委會投訴。

 

　　經消委會調停後，商戶願意酌情安排投訴人到門市領取其心儀禮品，事件最終得以解決。

 

個案二：商戶拒收實體卡 儲分需即場下載手機APP

 

　　李先生是一名年近 80 歲的長者，在 B 商戶購物結賬時一向都會出示實體積分卡作儲分或使用積分之用。在最近一次購物時，收銀員卻告知不再接納實體卡，並要求投訴人在手機下載應用程式方可繼續儲分或使用積分。李先生嘗試自行下載應用程式，但因不熟悉智能電話操作，加上未有職員從旁協助，幾經嘗試仍未能成功下載。他唯有致電到 B 商戶的熱線中心求助，卻無人接聽。

 

　　李先生不滿 B 商戶拒絕接受實體積分卡的安排，認為對不諳應用程式的長者十分不便，故向消委會尋求協助。經消委會調停後，事件不久已獲解決。商戶表示消費者如在使用相關應用程式時遇有疑難，可致電其客戶服務熱線查詢，而所有參與積分優惠計劃的門市亦有職員為消費者提供協助。

 

個案三：商場優惠條款前後不符 心儀商戶拒收電子禮券

 

　　溫女士參加由 C 商場舉辦以會員積分換領商場禮券的活動，以其積分兌換 C 商場的電子禮券。換領前，她知悉 C 商場提供實體及電子兩款禮券，分別在於前者所涵蓋的商店較後者多兩間，而她在換領電子禮券前，已在 C 商場的官方網頁確認其心儀商戶接受電子禮券。其後，當溫女士打算在心儀商店使用電子禮券時，該店表示已不接受 C 商場的電子禮券。

 

　　她立即翻查 C 商場的官方網頁，發現該店已不在接受電子禮券的名單內，於是向 C 商場查詢，職員解釋該店現只接受實體禮券。投訴人要求把其電子禮券更換為實體禮券，卻遭商場拒絕。投訴人不滿條款突然變更，擾亂了其消費計劃，因此向消委會作出投訴。經消委會調停後，C 商場願意為投訴人安排更換實體禮券，事件雖得以解決，但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。

 

 

 

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