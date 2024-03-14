消委會｜手機維修保養大檢閱！Apple / Samsung / 華為 / 小米6大手耭品牌維修屏幕換電收費點計？這款手機爆Mon收$5,770！邊款延長保用計劃最彈性？耳機可否只換單邊？即睇消委會分析

現時，大家出外都會必備手機及耳機，但使用途中一個不小心壞了，大家就要去找找購買時留下的售後保用等等，看看有沒有辦法可以延長電子產品的壽命。近日，消費者委員會就整合市面上部分手機及耳機品牌的售後保用、延長保用及保用期外的逐次維修服務範圍和收費等資料，一齊看看吧！

消費者委員會在今年1月調查了6個手機品牌及11個耳機品牌（當中6個亦為手機品牌），當中包括6款直身智能手機、3款摺疊式屏幕智能手機，以及11款附主動式降噪功能的真無線藍牙耳機的保用服務的資訊。先看看手機品牌及型號包括：

1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑($13,599)

2. 榮耀HONOR X9b 5G($2,699)

3. 榮耀HONOR Magic V2($10,999)

4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白($7,988)

5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑($15,988)

6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra($9,698)

7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5($8,298)

8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) ($3,499)

9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G($2,699)



在手機方面，今次消委會的調查涵蓋6個較受歡迎的手機品牌，共9款型號，售價由$2,699至$15,988，當中有超過一半逾$7,500。但消委會指出，手機售價的高低和售後保用服務未必有直接關係。而以上品牌均有提供售後保用服務，但免費維修服務主要因原材料或生產工藝缺陷所致的故障，而保用期只有1年或12個月。

Apple iPhone 14 Pro Max(圖片來源：Apple)

消委會手機維修保養│屏幕維修費：最高可佔手機建議零售價約36%

可能大家最常的手機損毀就是「爆屏幕」，所以今次先看看這部分！因為手機售後保用的範圍並不包括因意外導致的損壞，所以大家屏幕維修須自行付費維修，如果是在售後保用期內，維修屏幕的費用連同所需的人工費由最低是小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ，只需$483，佔該手機的建議零售價約17.9%；最高則是華為Huawei Mate X3羽砂黑，需要$5,770，佔該手機的建議零售價約36.1%。所以是實際維修總費用或佔機價的百分比，都有顯著差異。

華為Huawei Mate X3(圖片來源：華為)

以下為售後保用下，不同的手機品牌及型號外屏幕維修費：

1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑 $3,249

2. 榮耀HONOR X9b 5G 自購買日起一年內碎屏保一次

3. 榮耀HONOR Magic V2 $1,273

4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白 零件費$1,819+人工費$150

5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑 零件費$1,039+人工費$150

6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra $1,550

7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5 $1,030

8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) 零件費$900

9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 零件費$363+人工費$120

以下為售後保用下，不同的手機品牌及型號內屏幕維修費：

1. Apple 1TB iPhone 14 Pro Max 太空黑：不適用

2. 榮耀HONOR X9b 5G ：不適用

3. 榮耀HONOR Magic V2 ：可加購內屏更換服務 自購買日起一年內一次

4. 華為Huawei P60 Pro （8+256 GB）洛可可白：不適用

5. 華為Huawei Mate X3羽砂黑：零件費$5,620+人工費$150

6. 三星Samsung 256GB Galaxy S23 Ultra：不適用

7. 三星Samsung 256GB Galaxy Z Flip5 $2,740

8. 索尼Sony Xperia 10 V (XQ- DC72) ：不適用

9. 小米Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ：不適用

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