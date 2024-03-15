消委會｜北上買電器帶回港用？消委會提醒注意5件事：小心來歷不明電器！一定要有這認證！附深圳消委會投訴熱線

愈來愈多人北上購物或者淘寶網購，大家又有沒有這個習慣呢？如果有的話，平時買得最多又會是甚麼呢？如果大家會入手或者曾入手電器的話，就要繼續看下去了。早前消委會發布了一篇有關北上買電器香港用的文章，當中仲提到大家Shopping時的5大注意事項！即睇！

愈來愈多香港人北上消費及在淘寶Shopping，但在選購內地電器時，大家有沒有考慮過這些電器是否適合在香港使用？消委會早前發布了《北上買電器香港用？5大事項須注意！》，大家購買內地電器時，可以留意以下5大事項！









1. 電壓及插座

買電器第一樣要考慮的是電壓問題，而香港和內地的電壓都一樣，是220V，所以內地的電器在香港也可以用到的。不過，內地常用的插頭是兩腳扁型插頭或八字型插頭，和香港的英國制式三腳插頭並不一樣。可能大家會想自行更換插頭或長期用轉插，但這其實會增加安全風險，特別要留意高耗電量的電器。

2. 電器的來歷

可能有時在網上到的是沒有品牌及來歷不明的電器，這些電品器除了沒有品質品證外，更未必通過嚴謹的安全測試，所以消委會是不建議購買。

3. 條款及保用

大家買電器時，記得要留意購物保證條款，更要看看有沒有保用服務，好像是「購買產品後發現不能正常操作，你可不可以更換或退款」。而另一點是大家在網上店舖入手電器前，都要留意運送電器的方式及運費。

4. 店舖信譽

大家在入手網上店舖電器時，記得要看看店舖的評分、用戶評價及銷量等。幫自己分辨電器是否正貨。

示意圖，淘寶上可以看到銷量、買家的評價

5. 產品認證

3C認證是中國強制性的產品認證，所以大部分家用電器已列入強制性產品認證目錄內，該電器一定要經國家指定的認證機構認證合格，符合法定質量標準，取得相關證書並加上認證標誌後，才可以出廠、進口、銷售等。所以大家買之前，可以留意一下產品上有沒有印有3C認證標誌，或詢問賣家提供3C認證的編號。

3C認證

另外，如果大家在深圳購買、使用商品或者接受服務時，有感消費權益受到侵害，亦可致電（0755-12345）向有關行政部門投訴舉報；或致電由深圳市消委會設立的消費投訴諮詢熱線「粵語專席 」（0755-966315）進行諮詢或投訴。如旅客已返回香港，亦可通過本會尋求幫助，兩地消委會會按機制轉辦投訴個案。