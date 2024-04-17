走塑｜4.22起禁即棄膠餐具！外賣要加錢買刀叉？4間環保裸買店推介︰最齊全餐具食物盒、超實用可重用防潮珠、本地品牌集中地！邊間最多分店？

垃圾徵費延至 8 月 1 日實施，但 4 月 22 日仍會如期推行「走塑」禁令，代表了全港餐廳由下周一起將停止派發即棄膠餐具，包括刀叉匙、飲管、攪拌棒等；連鎖餐廳隨即見招拆招，像麥當勞已轉用木餐具，大快活則額外收 $1 至 $2 提供環保餐具包。與其每次外賣額外買餐具，倒不如趁機養成自備餐具、自攜杯，甚至裸買的好習慣，以行動支持環保。為大家 best pick 4 間城中環保裸買店推介。

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環保裸買店｜Slowood︰分店最多！簡約環保生活選物店

2019 年創立的連鎖裸買店 Slowood ，分店遍布中環、堅尼地城、沙田等地，貨品種類由食物、護膚品至家居用品都有。這裏主打無包裝食物，麵食茶葉穀物片鹽油調味料……統統可以用自備盛器，再按重量結帳，鼓勵大家用多少買多少。店內也引入不少外國環保品牌，如 Zuperzozial 以竹及粟米製成杯碟、紐約身體護理品牌 EiR 的防曬護理產品只用天然成分製作且不傷害珊瑚，在這裏逛逛就如尋寶般，總會找到心水環保好物。

（圖片來源︰Slowood）

（圖片來源︰Slowood）

Slowood

地址︰

堅尼地城爹核士街 11 號浚峯地下 2-3 號

沙田新城市廣場一期247號舖

中環街市 2 樓 231-233 店

網址︰www.slowood.hk/zh

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