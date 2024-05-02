02/05/2024
日本旅行、Shopping必學！香港AEON分店設日本漢字對照表！一文睇晒28個食品包裝常見字：鷹の爪點解？五目不是5種？饂飩係咩食品？
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
常去日本的你，認識多少日本漢字呢？在日本購物或者在香港逛逛日本超市，看到餐牌或者日本食品包裝上的日本漢字，有時似懂非懂，部分更和我們使用開的中文字意思大不同。上月，有網民在香港AEON某一分店內看到一張Poster，上面寫了不少常見日本漢字的解讀，一齊看看這些你看得明白嗎？
「甘口」、「辛口」這些日本漢字，我們常在日本、日式餐廳或者日本食品包裝上看到，但有些看似明白，一個不小心可能就誤解了！好像是日本漢字「汁」其實我們中文的「湯」，而日本漢字「湯」或「熱湯」則是我們中文的「滾水」。早前有網民在「AEON Stores 關注組」 分享了一張相片，原來這位網民在九龍城廣場Aeon超級市場見到超市中的一張Poster，上面寫著28個日本食品包裝上常見日文漢字的解讀對照表！
AEON九龍城店
看完之後，很多網民都大讚超實用，今次和大家一齊看看Aeon超級市場28個日本食品包裝上常見日文漢字的解讀！
1. 五目 = 雜錦
2. 甘口 = 甜味
3. 辛口 = 辣味
4. 丼 = 大碗飯
5. 汁 = 湯
6. 熱湯 = 滾水
7. 二人前 = 2人用份量
8. 出汁 = 木魚上湯
9. 大根 = 蘿蔔
10. 胡麻 = 芝麻
11. 青魚 = 沙甸魚類
12. 春雨 = 粉絲
13. 海老 = 蝦
14. 唐辛子 = 辣椒
15. 御飯 = 白飯
16. 椎茸 = 冬菇
17. 鷹の爪 = 紅辣椒
18. 饂飩 = 烏冬
19. 卵 = 蛋
20. 豚肉 = 豬肉
21. 野菜 = 蔬菜
22. 玄米 = 糙米
23. 漬物 = 鹹菜
24. 鳥肉 = 雞肉
25. 雜炊 = 湯飯
26. 帆立貝 = 帶子
27. 烏賊 = 魷魚
28. 明太子 = 鹽漬魚子
看到上面28個日本漢字，大家看得明多少呢？好像是較簡單的大根是蘿蔔、胡麻是芝麻，可能大家都知。但五目是雜錦、饂飩是烏冬、鷹の爪是紅辣椒，你又知不知呢！記得Save低，下次去日本或者買日本食品，就可以識多一點點！
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