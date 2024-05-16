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16/05/2024

消委會測試14款1匹變頻窗口冷氣機！製冷量、慳電、寧靜大比拼！樂聲牌同呢款最慳電！各款冷氣每年電費幾多？消委會推介2部高分冷氣機！即睇詳細評分、省電貼士

#Shopping #Pantry熱話 #慳電 #變頻式冷氣機 #冷氣機 #冷氣 #夏天 #消委會報告 #消委會
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Text: Sammy Leung

　　夏日熱辣辣，在家通常都會開風扇及開冷氣，而變頻式冷氣機因為可節省能源的關係，所以很多人使用。除了分體機，變頻式窗口愈來愈流行，所以今次消委會測試了14款俗稱「1匹」的淨冷型窗口式冷氣機，全屬變頻式型號，鬥凍、鬥靜、鬥慳電！

 

　　消委會今次測試了一共14款「1匹」變頻式窗口機全屬淨冷型，即不能供暖。14款冷氣機型號如下：
　
1.    樂聲牌 Panasonic    CW-HU90AA - $7,100(基本安裝費：$460)

2.    樂信牌 Rasonic    RC-HU90A - $6,700(基本安裝費：$460)

3.    珍寶 General    AKWB9NIC - $5,390 (基本安裝費：$450)

4.    格力 GREE    GWF09DB - $6,090(基本安裝費：已包)

5.    日立牌 HITACHI    RAW-XH10CA - $7,650(基本安裝費：$450/$560)

6.    大松 TOSOT    W09V5A - $3,669(基本安裝費：$450)

7.    菱機 RYOBISHI    RB-09VA - $6,600(基本安裝費：視店舖而定)

8.    美的 Midea    MW-09CRF8B - $6,099(基本安裝費：已包)

9.    開利 Carrier    CHK09EAVX - $4,780(基本安裝費：已包)

10.    東芝 TOSHIBA    RAC-09G3CVRGR-HK - $6,980(基本安裝費：視店舖而定)

11.    豐澤牌 fortress    FWAD10IR23 - $4,390(基本安裝費：已包)

12.    約克 YORK    YC-9XA-R - $5,990(基本安裝費：已包)

13.    惠而浦 Whirlpool    AWV09000R - $4,790(基本安裝費：$340)

14.    LG    W3NQ10UNNP1 - $4,380(基本安裝費：已包)

 

(圖片來源：消委會)

 

　　可以看到，測試中的14款窗口機售價大約由$3,669至$7,650，部分型號的售價已包括基本安裝。當中有12款聲稱採用R32雪種，包括#1至#11及#14，而R32雪種的優點是如果沒有被適當回收，而排放到大氣環境時，對全球暖化影響較少。

 

下一頁：消委會1匹變頻式窗口冷氣機邊款製冷量最好！

 

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