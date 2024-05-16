消委會測試14款1匹變頻窗口冷氣機！製冷量、慳電、寧靜大比拼！樂聲牌同呢款最慳電！各款冷氣每年電費幾多？消委會推介2部高分冷氣機！即睇詳細評分、省電貼士

夏日熱辣辣，在家通常都會開風扇及開冷氣，而變頻式冷氣機因為可節省能源的關係，所以很多人使用。除了分體機，變頻式窗口愈來愈流行，所以今次消委會測試了14款俗稱「1匹」的淨冷型窗口式冷氣機，全屬變頻式型號，鬥凍、鬥靜、鬥慳電！

消委會今次測試了一共14款「1匹」變頻式窗口機全屬淨冷型，即不能供暖。14款冷氣機型號如下：



1. 樂聲牌 Panasonic CW-HU90AA - $7,100(基本安裝費：$460)

2. 樂信牌 Rasonic RC-HU90A - $6,700(基本安裝費：$460)

3. 珍寶 General AKWB9NIC - $5,390 (基本安裝費：$450)

4. 格力 GREE GWF09DB - $6,090(基本安裝費：已包)

5. 日立牌 HITACHI RAW-XH10CA - $7,650(基本安裝費：$450/$560)

6. 大松 TOSOT W09V5A - $3,669(基本安裝費：$450)

7. 菱機 RYOBISHI RB-09VA - $6,600(基本安裝費：視店舖而定)

8. 美的 Midea MW-09CRF8B - $6,099(基本安裝費：已包)

9. 開利 Carrier CHK09EAVX - $4,780(基本安裝費：已包)

10. 東芝 TOSHIBA RAC-09G3CVRGR-HK - $6,980(基本安裝費：視店舖而定)

11. 豐澤牌 fortress FWAD10IR23 - $4,390(基本安裝費：已包)

12. 約克 YORK YC-9XA-R - $5,990(基本安裝費：已包)

13. 惠而浦 Whirlpool AWV09000R - $4,790(基本安裝費：$340)

14. LG W3NQ10UNNP1 - $4,380(基本安裝費：已包)

(圖片來源：消委會)

可以看到，測試中的14款窗口機售價大約由$3,669至$7,650，部分型號的售價已包括基本安裝。當中有12款聲稱採用R32雪種，包括#1至#11及#14，而R32雪種的優點是如果沒有被適當回收，而排放到大氣環境時，對全球暖化影響較少。

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