  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/06/2024

山姆直郵香港懶人包！下午落單翌日送到府上、特設粵語客服！哪些貨品不能入境香港？即睇運送範圍、費用

#山姆直郵 #山姆超市 #快遞配送 #超市 #北上食買玩 #Shopping
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　大受港人歡迎的山姆超市終於直送香港喇！只要成為會員，就可以享受官方直郵服務，指定時間前落單，翌日就收到貨！假如不想北上玩樂時，要手抽一袋二袋那麼麻煩，可以使用直送服務，安心在家等待貨品到家！即睇運費及運送條件等詳情！

 

（圖片來源：山姆之家）

 

做會員即可享直郵服務！「卓越會員」每月有¥15運貨券！

 

　　山姆超市採用會員制，除了門市要以會員卡進場外，網店亦需要登記才可購物。目前山姆超市有「普通會員」及「卓越會員」制，年費分別為¥260及¥680。每個會員可獲一張主卡及一張親友卡，而「卓越會員」每月可享¥15運貨券及2%積分！

 

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

 

送遞服務涵蓋離島！下午幾點前落單翌日送到？

 

　　山姆直郵以「快遞配送」方式跨境送到香港各區，包括離島區！大家可選擇「送貨上門」及「自提點取貨」。「送貨上門」及「自提點取貨」首1公斤運費分別為¥30（約$33）及¥18（約$20），其後同樣每公斤¥4.5（約$5），如此類推，兩者不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用。

 

　　在香港網店購物都要等幾天才到貨，但山姆超市表示，只要在每日下午1時前下單，除非遇上內地或香港公眾假期，貨品一般可於翌日一同送到，而離島區則要多隔一天才送達。現時支援Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯（雲閃付）付款，每張單最多可買$5,000，一旦超額便立即不能下單。

 

（圖片來源：Envato）

 

山姆超市貨品直送到港運費

 

1. 「送貨上門」：首1公斤運費分別為¥30（約$33），如此類推，不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用

2. 「自提點取貨」：首1公斤運費分別為¥18（約$20），同樣每公斤¥4.5（約$5），如此類推，不足1公斤亦會按1公斤計算收取費用。

 

哪些食品嚴禁進口？山姆超市特設粵語客服！

 

　　每次在山姆超市看到新鮮肉類都覺得抵買，但不能帶入境，那麼能否網購運送到香港呢？現時山姆超市嚴禁生鮮食品，例如凍肉及水果均出境，內地及香港禁止的出入口食物都不能直送到港，未能進口的產品將會有「僅門店可售，不供網購」的標示。因此大家仍然與山姆的新鮮、未經烹煮的食物無緣！

 

　　假如收貨後發現有錯誤，又或者下單前有疑問的話，山姆提供操流利粵語的客服人員，大家不懂說普通話亦不用擔心！

 

下載山姆超市iOS請按此

下載山姆超市Android請按此

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#山姆直郵 #山姆超市 #快遞配送 #超市 #北上食買玩 #Shopping
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日本利率先禮後兵

16/06/2024 14:00

貨幣攻略

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk