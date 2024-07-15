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15/07/2024

消委會12款電子書閱讀器大比拼：鬥畫面、方便度、閱讀舒適度！Amazon使用最方便？6部聲稱防水過到測試？邊4款最高分？即睇詳細評分

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Text: Sammy Leung

　　閱讀是一個很好的習慣，但常常拿著一大本書出外，實在不太方便。為了可隨時隨地閱讀，很多人都會帶住一部電子書閱讀器，小小的閱讀器內可收藏成千上萬冊電子書，部分仲可以作筆記或閱讀彩色電子刊物等。今次消委會測試了12款電子書閱讀器，到底邊款夠出色？

 

　　很多愛閱讀的人都愛實體書，但有時帶實體書出外，真的未必方便，所以市面出現不少的電子書閱讀器。電子書閱讀器設計愈趨成熟，細細部已可以收藏很多電子書，部分仲設有不同的功能，好像是作筆記、繪圖，又或者是閱讀彩色電子刊物等。而早前消委會測試了12款電子書閱讀器，看看各款式的畫面質素、閱讀舒適度及使用方便程度等，12款電子書閱讀器如下：

 

屏幕為 10 吋以下

1.    Rakuten kobo Clara 2E：$1,299
2.    Rakuten kobo Libra 2：$1,799
3.    Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition：$1,599
4.    Amazon Kindle Paperwhite 2021：$1,198
5.    Rakuten kobo Sage：$2,399
6.    PocketBook InkPad Color 2：$2,570
7.    Amazon Kindle 2022：$998
8.    Rakuten kobo Nia：$879

 

屏幕為 10 吋以上

9.    Rakuten kobo Elipsa 2E：$3,500
10.    Amazon Kindle Scribe (basic pen) ：$2,888
11.    Lenovo Yoga Paper：$3,480
12.    reMarkable 2 (basic marker) ：$3,066

 

Rakuten kobo Clara 2E

 

　　以上款式，大家又有沒有用過呢？在今次測試中，一共有5個品牌的電子書閱讀器，這12款全部在本港都買到，而價錢為$879至$3,500，全部都是內置式鋰電池。當中大部分都是黑白電子墨水屏幕，除了PocketBook InkPad Color是用彩色及黑白電子墨水（e-ink）。在作業系統方面，PocketBook InkPad Color 2使用Linux；Lenovo Yoga Paper用Android；其他款式都有品牌專有的作業系統。

 

在配件方面，以下款式都可以配合手寫筆使用：

  •    Rakuten kobo Sage
  •    Rakuten kobo Elipsa 2E
  •    Amazon Kindle Scribe (basic pen)
  •    Lenovo Yoga Paper
  •    reMarkable 2 (basic marker)

 

　　不過，只有Rakuten kobo Elipsa 2E、Amazon Kindle Scribe (basic pen)及Lenovo Yoga Paper附送手寫筆。除Lenovo Yoga Paper會附送USB充電器、充電線及保護套外，其餘只有USB充電線。

 

Lenovo Yoga Paper

 

　　而今次的測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，主要測畫面質素、載入電子書表現、使用方便程度、閱讀舒適度、功能多元性及製造工藝。

 

下一頁：大部分畫面質素滿分

 

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